En Tlalpan, colonia que más padece por los franeleros

La colonia Belisario Domínguez Sección XVI, zona importante con presencia de hospitales, lidera en incidentes con franeleros en la alcaldía Tlalpan desde hace nueve años con mil 47 casos, de acuerdo con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5). A decir de vecinos, en este sitio ya hay una apropiación de la calle por parte de estas personas y sus cobros excesivos para estacionarse.

Maricarmen, quien acude frecuentemente a este lugar para visitar a un familiar internado en uno de los más de 10 nosocomios que hay, dijo a La Razón que algunos “viene, viene” llegan a ser agresivos si los automovilistas no les pagan la tarifa impuesta para estacionarse.

El Dato: El diputado del PVEM, Jesús Sesma, dijo en agosto que hay estimaciones de que las actividades de los “viene, viene” generan más de dos millones de pesos semanales.

“Inicialmente a mí me cobran 50 pesos, pero si ya casi se van y tú no te has ido, te dicen: ‘oye, ¿y lo de la noche?’, entonces te vuelven a cobrar otros 50 pesos.

“Hay unos que se ponen frente al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, ellos sí son muy pesados (...), llegan y te preguntan que cuánto tiempo te vas a quedar y si no les respondes, te dicen que no tienen lugar”, comentó.

En un recorrido, este diario observó que, el costo por un espacio en la calle varía y, de acuerdo con automovilistas y residentes consultados, regularmente el costo inicia en 35 pesos, aunque hay algunos casos en los cuales, los conductores pueden llegar a pagar hasta 100 pesos por tiempo libre.

2.8 reportes semanales por franeleros registró el C5 cada semana en 2025

Juan Urbina, automovilista que visita a su hermano internado en el Instituto Nacional de Cardiología, comentó que hay franeleros abusivos y agresivos en contra de quienes buscan estacionarse en alguna calle que apartan con botellas de refresco rellenas con agua.

“Para mí son una plaga. Llego y ya me está correteando el ‘viene, viene’. Con calzador quiere que le dé un adelanto, que porque cuando yo salga él ya no va a estar, y aguas si no le das, porque me han dicho: ‘no le vaya a pasar nada a su coche, jefe’. Eso es extorsión y ¿qué haces si siempre operan en grupito”, dijo.

Los datos proporcionados por el C5 a La Razón vía transparencia muestran que, de 2017 a 2025, la autoridad documentó mil 47 incidentes relacionados con la presencia de franeleros en la colonia Belisario Domínguez Sección XVI.

80 por ciento aumentaron las remisiones de franeleros entre 2019 y 2024

En agosto de 2025, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la iniciativa para reformar la Ley de Cultura Cívica, presentada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para aplicar sanciones por el uso indebido del espacio y la vía pública. Con ello se buscó atender a los franeleros y prevenir delitos como la extorsión.

De acuerdo con la reforma avalada, las autoridades impondrán una sanción de 25 a 36 horas de arresto por apartar con cualquier objeto lugares de estacionamiento, obstaculizar o impedir el uso de la vía para aparcar, así como por exigir un pago para vigilar el vehículo o cuidarlo.

A pesar de esto, el C5 detalló que la presencia de cuidadores de autos en la colonia Belisario Domínguez Sección XVI aumentó al pasar de 19 reportes en 2020 a 147 durante 2025, la cifra más alta registrada desde 2019 y ya con la administración de la morenista Gabriela Osorio Hernández.

Esta colonia de Tlalpan superó en los últimos nueve años el número de incidentes por presencia de franeleros en sitios que también son foco rojo en el mismo rubro, como Juárez y Roma Sur, ambas en la alcaldía Cuauhtémoc, con 901 y 854 casos, respectivamente, así como Granjas México, en Iztacalco, con 849 hechos.

Los conflictos ı Foto: Especial

Como parte de las acciones del Gobierno para regularizar a los “viene, viene”, en junio de 2025, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo local emitió 488 identificaciones para reconocer a aquéllos como trabajadores no asalariados, pero vecinos de Belisario Domínguez Sección XVI, argumentaron que también hay irregularidades en este aspecto.

“No sé si sea un poco de desidia, pero son contados los que usan (credenciales y chalecos). Yo creo que, de 10, los utilizan dos”, dijo Isabel Jaramillo.

El Tip: Para denunciar la presencia de franeleros o algún acto ilícito relacionado con esta actividad, la ciudadanía puede levantar el reporte al número 911 o en la App CDMX.

En materia de seguridad, refirió la mujer, hace acerca de dos años, hubo un incidente violento entre dos “viene, viene”, el cual terminó en el asesinato de uno en la calle Fray Pedro de Gante.

ABUSO DE AUTORIDAD. Comerciantes y trabajadores de la colonia afirmaron que la presencia de los “viene, viene” ha provocado conflictos con personal de la alcaldía Tlalpan, que los ha amenazado o recogido sus herramientas de trabajo al señalar que muchas personas en calle, presuntamente, operan junto a los franeleros.

“Ahorita, si te has dado cuenta, la alcaldía (Tlalpan) está haciendo muchísimas redadas. Tuve una muy mala experiencia justo hace dos semanas.

“Me sacó de onda que los mismos que se llevan a los franeleros se llevaron una planta que tengo afuera, mis caballetes...”, dijo Olivia Hernández, quien tiene una farmacia en el área y compartió a este diario fotos y videos de los artículos que los servidores le decomisaron.

En tanto, Raúl Torres, de 53 años, trabaja en una construcción del lugar y al igual que Olivia, tuvo problemas con personal de la demarcación, el cual buscaba remitirlo a un Juez Cívico porque, según lo explicado, lo identificaron como franelero.