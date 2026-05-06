Sin cuidadores, 90% de adultos mayores

Al presentar los resultados del estudio de “Percepción de Necesidades de Cuidado y Apoyo para las y los Habitantes con Discapacidad en la ciudad”, activistas y diputados locales del PAN destacaron que nueve de cada 10 personas adultas mayores o con alguna discapacidad no tienen a un cuidador personal.

Los exponentes, entre ellos el legislador local, Andrés Atayde Rubiolo, informaron que realizaron un sondeo a 308 adultos mayores o personas con alguna condición de discapacidad en seis alcaldías, para visibilizar áreas de necesidad y oportunidad, de cara a la discusión del Sistema de Cuidados de la capital y descubrieron que, del total entrevistado, entre 30 y 74 por ciento tiene alguna carencia.

De acuerdo con los presentes, 74 por ciento de entrevistados requiere apoyo para salir de casa y 42 por ciento padece problemas al comunicarse.

“Un sistema de cuidados de asistencia humana no se puede sostener solo, necesita trabajadores (...), que deben estar capacitados y, por supuesto, necesitan una certificación”, dijo la activista de Yo Cuido México, Margarita Garfias.