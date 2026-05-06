Prevén hasta 32 grados de calor en 12 alcaldías de la CDMX para HOY 7 de mayo

Ante el pronóstico de altas temperaturas para este jueves 7 de mayo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla para 12 alcaldías de la Ciudad de México.
De acuerdo con la dependencia capitalina, los termómetros podrían alcanzar temperaturas de 30 a 32 grados Celsius, y se espera que el calor arrecie entre las 13:00 y 18:00 horas de este jueves.
Alcaldías en Alerta Amarilla:
Hoy No Circula jueves 7 de mayo 2026 aplica para estos autos y placas en CDMX y Edomex
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
¿Cómo protegerte ante las altas temperaturas?
Debido a que el calor no da tregua en la capital del país, Protección Civil ha emitido una serie de recomendaciones para evitar afectaciones a la salud, en caso de salir a las calles:
- Usar bloqueador solar con FPS 30 o superior
- Vestir con ropa de colores claros
- Usa gafas de sol, sombrero o gorra
- Evitar comer en la vía pública
- Mantenerse hidratado
Además, ante índices altos de radiación UV, se recomienda no exponerse al sol por tiempo prolongado y buscar lugares frescos, con sombra o en interiores.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan chubascos en la Ciudad de México, además de lluvias fuertes en el Estado de México.
Pese a la ola de calor que persistirá este jueves en gran parte del territorio mexicano, la autoridad meteorológica mantiene su pronóstico de precipitaciones debido al frente frío número 49 y otros fenómenos climáticos.
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas
Al este y noreste de Nuevo León y al oeste y noroeste de Tamaulipas.
- Lluvias fuertes
Al este y noreste de Coahuila y al norte y centro de San Luís Potosí
- Intervalos de chubascos
Al noreste de Zacatecas, al norte de Querétaro, en Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
- Intervalos de chubascos
En Guanajuato.
- Lluvias aisladas
En Sonora, Chihuahua, Durango, Morelos, Guerrero, Tabasco y Quintana Roo
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cehr