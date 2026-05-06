Prevén hasta 32 grados de calor en 12 alcaldías de la CDMX para HOY 7 de mayo

Onda de calor se mantiene en la Ciudad de México este jueves 7 de mayo.

Ante el pronóstico de altas temperaturas para este jueves 7 de mayo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla para 12 alcaldías de la Ciudad de México.

De acuerdo con la dependencia capitalina, los termómetros podrían alcanzar temperaturas de 30 a 32 grados Celsius, y se espera que el calor arrecie entre las 13:00 y 18:00 horas de este jueves.

Alcaldías en Alerta Amarilla:

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Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

¿Cómo protegerte ante las altas temperaturas?

Debido a que el calor no da tregua en la capital del país, Protección Civil ha emitido una serie de recomendaciones para evitar afectaciones a la salud , en caso de salir a las calles:

Usar bloqueador solar con FPS 30 o superior

Vestir con ropa de colores claros

Usa gafas de sol, sombrero o gorra

Evitar comer en la vía pública

Mantenerse hidratado

Además, ante índices altos de radiación UV, se recomienda no exponerse al sol por tiempo prolongado y buscar lugares frescos, con sombra o en interiores.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan chubascos en la Ciudad de México, además de lluvias fuertes en el Estado de México.

Pese a la ola de calor que persistirá este jueves en gran parte del territorio mexicano, la autoridad meteorológica mantiene su pronóstico de precipitaciones debido al frente frío número 49 y otros fenómenos climáticos.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas

Al este y noreste de Nuevo León y al oeste y noroeste de Tamaulipas.

Lluvias fuertes

Al este y noreste de Coahuila y al norte y centro de San Luís Potosí

Intervalos de chubascos

Al noreste de Zacatecas, al norte de Querétaro, en Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Intervalos de chubascos

En Guanajuato.

Lluvias aisladas

En Sonora, Chihuahua, Durango, Morelos, Guerrero, Tabasco y Quintana Roo

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cehr