Clara Brugada y Congreso de la CDMX acuerdan mesas permanentes para atender rezago legislativo

Reunión entre la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la Jucopo del Congreso de la Ciudad de México.

La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México sostuvo su primera reunión con la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, durante la que acordaron instalar mesas permanentes de trabajo y mantener diálogos sobre iniciativas, antes de que sean anunciadas públicamente por el Ejecutivo local.

De acuerdo con el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma Suárez, durante la reunión en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento ambas partes coincidieron en mantener una comunicación constante para avanzar en distintos temas relacionados con la Ciudad de México.

“El mensaje que nos da la Jefa es que vamos a tener reuniones previas de la visión de la Ciudad de México para no enterarnos en los medios de comunicación, sino previos”, afirmó.

El legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) explicó que uno de los acuerdos fue instalar una mesa permanente para revisar el rezago legislativo junto con los grupos parlamentarios, aunque no se definieron los primeros temas a tratar ni los tiempos para resolverlos.

“Hablamos de nuestros temas de rezago legislativo, se va a hacer una mesa permanente para trabajarlo en cada grupo parlamentario”, explicó.

▶️ #Video | A poco más de un año y medio del inicio de la administración de Clara Brugada Molina, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México sostuvo una reunión con la mandataria capitalina para fortalecer la relación entre los poderes Legislativo y… pic.twitter.com/LElegXuWEO — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 7, 2026

Actualmente, el Congreso de la Ciudad de México ha dictaminado 278 de mil 721 iniciativas presentadas, lo que representa apenas el 16.1 por ciento del total, según Sesma Suárez.

Durante el encuentro también se abordaron temas relacionados con protección civil dentro del Congreso y la necesidad de mantener mesas de trabajo continuas entre ambos poderes.

Añadió que Clara Brugada también se comprometió a escuchar las opiniones de todas las fuerzas políticas representadas en el legislativo local para construir acuerdos sobre los temas de la Ciudad de México. Sobre el tiempo que tomó concretar el encuentro con la mandataria capitalina, Jesús Sesma subrayó que lo importante es que finalmente se abrió el diálogo entre ambos Poderes.

“Yo siempre lo digo: a lo mejor no son los tiempos idóneos personales, pero nunca es tarde cuando hay voluntad en la política. Y si podemos construir a partir de hoy para adelante, creo que los que van a salir premiados o con las mejores mejoras es el propio ciudadano”, sostuvo.

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cehr