Clara Brugada resalta la participación de 8.6 millones de personas en CDMX durante Simulacro Nacional.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, calificó como un éxito el Primer Macro Simulacro Nacional, al destacar la participación de 8 millones 610 mil 519 personas en la Ciudad de México y una efectividad del 98.75 por ciento del sistema de altavoces del C5, lo que —aseguró— confirma el fortalecimiento de la cultura de la prevención y la capacidad de respuesta en la capital del país; donde, además, se implementa una estrategia preventiva con mil 20 cuadrantes que conforman este territorio.

“Este simulacro es un éxito colectivo. La participación de millones de personas demuestra que la Ciudad de México es una ciudad organizada, solidaria y cada vez más preparada para enfrentar emergencias”, sostuvo.

Desde las instalaciones del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), la mandataria capitalina subrayó que los resultados son un reflejo de la coordinación interinstitucional y del compromiso ciudadano, así como de la Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Comisión Federal de Electricidad, Pemex, Fiscalía General de Justicia capitalina, Cruz Roja Mexicana, entre otros.

“Los simulacros nos ayudan a prevenir, a cuidarnos y a transformar el miedo en una acción colectiva y preventiva. Cada ejercicio fortalece nuestra preparación ante cualquier evento”, puntualizó.

Detalló que el ejercicio, con una hipótesis de sismo magnitud 8.2, con epicentro a 55 kilómetros al noroeste de Acapulco, Guerrero, permitió instalar a las 11:15 horas el Comité Nacional de Emergencias con autoridades de los tres órdenes de gobierno, a fin de evaluar la capacidad de respuesta en tiempo real.

¡La prevención es nuestra fuerza!



El #PrimerSimulacroNacional2026 en la Ciudad de México fue un éxito y nos ayuda a fortalecer la prevención y gestión de riesgos.



Agradezco a todo el personal de las instituciones del @GobCDMX que hicieron posible este ejercicio que contribuye… pic.twitter.com/EPrgLVdNpb — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 6, 2026

Brugada Molina destacó que la Ciudad de México cuenta con uno de los sistemas de alertamiento sísmico más avanzados, al integrar altavoces, medios de comunicación y telefonía celular.

“La alerta sísmica funciona y salva vidas. Vamos a seguir fortaleciéndola para que llegue a todas y todos”, afirmó, al hacer un llamado a profundizar los ejercicios preventivos con escenarios más complejos.

Asimismo, subrayó que no se trata sólo de evaluar la reacción de la ciudadanía, sino de también poner a prueba a las instituciones para mejorar protocolos y actuar con mayor rapidez ante escenarios de riesgo. En ese sentido, adelantó que el simulacro del próximo 19 de septiembre incorporará supuestos de mayor complejidad en diferentes puntos de la capital.

“Vamos a prepararnos para escenarios más difíciles. Esta ciudad ha avanzado mucho, pero debemos seguir mejorando todos los días”, expresó al externar un reconocimiento a la ciudadanía por su participación y planteó como objetivo reducir los tiempos de evacuación, incluso a menos de 60 segundos.

El titular de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana, Tomás Pliego Calvo, destacó la cobertura territorial en mil 20 cuadrantes que conforman a la capital, cada uno con un elemento asignado para reportar e informar posibles daños y atender aquellas situaciones que sean de carácter urgente.

Asimismo, el personal designado para cubrir estos cuadrantes, equipado con un megáfono y chalecos, tienen la encomienda de promover que la población salga y se dirija a puntos seguros durante estos ejercicios preventivos.

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa, informó que se registraron 30 mil 753 inmuebles públicos y privados para participar en el simulacro, en el cual se reportó un tiempo promedio de evacuación de un minuto con 48 segundos, sin incidentes mayores, lo que representa un incremento respecto a ejercicios anteriores.

Mientras, el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), PabloVázquez Camacho, dio a conocer que la dependencia a su cargo desplegó 17 mil 244 policías en mil 632 vehículos, además de cinco helicópteros Cóndores que realizaron sobrevuelos de supervisión, sin que se registraran incidentes relevantes.

En esas labores también participaron ambulancias, moto ambulancias, grúas y unidades especializadas, con acciones de apoyo en evacuaciones, resguardo de perímetros y seguridad en sistemas de transporte.

El sector salud participó en su totalidad con 92 hospitales y 397 centros de salud y la movilización de cerca de 82 mil personas entre personal médico, trabajadores y pacientes. Durante el ejercicio preventivo se registraron seis personas lesionadas, una de ellas, una mujer de 63 años con fractura de fémur derivado de una caída.

La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) reportó que, como parte del protocolo, se desplegaron brigadas técnicas en las calles para realizar el monitoreo de la infraestructura pública, en promedio de casi 600 puentes vehiculares y 500 peatonales, así como de los cerca de 300 mercados públicos en la capital.

En tanto, la Comisión de Seguridad Estructural, a cargo de dicha dependencia, desplegó a 581 DROs y 112 corresponsables en seguridad estructural para recorrer las calles y aplicar cédulas de inspección post sísmica digitales para enviar los datos al Instituto de la Seguridad de las Construcciones y realizar análisis estadísticos, mismos que determinan los trabajos en función de la clasificación del riesgo de cada inmueble, que puede ser alto, medio o bajo.

La Fiscalía General de Justicia capitalina se sumó con la participación de 8 mil 926 personas y la evacuación de detenidos, usuarios y servidores públicos de 95 inmuebles. Dicha instancia reportó que en los recorridos realizados no se identificaron hechos delictivos ni eventualidades como daños estructurales que requirieran la intervención de personal pericial ni de otros servicios a su cargo.

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JVR