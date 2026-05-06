Sindicato del Metro de CDMX rechaza ampliar horario en fines de semana; ‘causaría más afectaciones’, advierte

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) Metro de la Ciudad de México rechazó la propuesta del PAN de ampliar el horario de servicio hasta las 2 de la mañana los días viernes y sábado. Además, advirtió afectaciones al STC.

“La propuesta anunciada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, respecto a ampliar el horario de servicio del Metro de la Ciudad de México hasta las 2 de la mañana, los días viernes y sábado, es totalmente no procedente, debido a que causaría más afectaciones al Metro, que beneficios”, indicó.

En una tarjeta informativa, la Organización Sindical indicó que dicha acción no puede proceder, debido a que durante las noches se realizan los trabajos de mantenimiento y conservación de las instalaciones a lo largo del año, y, la mayoría se ejecutan los fines de semana.

“Por seguridad y por requerimiento técnico las labores de mantenimiento se realizan durante el corte de energía eléctrica de tracción, por lo que el tiempo de mantenimiento es limitado y corto; aunado a que la renergización eléctrica debe ser a las 4:00 horas de la mañana los días laborables”, agregó el SNTSTC.

Además, señaló que la afluencia de usuarios en fin de semana en la red del Metro de la Ciudad de México es mínima, pues se presentan trenes semivacíos.

¿Cuáles serían las posibles afectaciones al Metro de CDMX?

Entre las afectaciones que podrían presentarse, el SNTSCT detalló lo siguiente:

Averías importantes para el servicio

Paros parciales en las líneas

"El tiempo de mantenimiento es limitado y corto", afirma Sindicato del Metro de CDMX. ı Foto: X @MetroCDMX

En días pasados, el Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México presentó una propuesta para ampliar el horario nocturno del Metro hasta las 2 de la mañana.

En dicha iniciativa, se indicó que la ampliación del horario de servicio del STC se aplicaría durante el Mundial 2026 y en fines de semana, en especial los días viernes y sábado.

Los panistas aseguraron que la propuesta busca facilitar los traslados durante la noche y madrugada, principalmente durante el Mundial 2026.

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JVR