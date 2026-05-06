CDMX destaca resultados del Primer Simulacro Nacional 2026

El Gobierno de la Ciudad de México informó que el Primer Simulacro Nacional del 6 de mayo a las 11 horas “se realizó con gran éxito”.

Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, dijo que año con año va a realizar tres simulacros de sismo al año, uno de ellos será a nivel Zona Metropolitana y los otros dos serán de carácter nacional.

“Para la Ciudad de México, este es el segundo simulacro: el primero lo realizamos de manera metropolitana y este es el primero a nivel nacional. El siguiente será el 19 de septiembre y la ciudad tendrá cada año tres simulacros que nos permitan seguirnos preparando ante cualquier eventualidad”, recalcó la mandataria capitalina.

Me traslado al @C5_CDMX para reunirme con el Comité Nacional de Emergencias y recibir información sobre el #PrimerSimulacroNacional2026. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/4CI3xtpIoD — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 6, 2026

Una vez concluido el Primer Simulacro Nacional, en las instalaciones del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) se reunió el Comité de Emergencias de la capital, que está liderado por Brugada Molina y participan las secretarías del Gabinete.

En cuanto al funcionamiento del sistema de altavoces, el coordinador del C5, Salvador Guerrero Chiprés, detalló que en este ejercicio funcionaron más que durante el sismo de 5.6 grados Richter ocurrido el 4 de mayo.

“Del total de sitios con altavoces, 14,156, en 13,979 funcionaron, lo que representa un 98.75 por ciento de eficiencia. Si se compara con el evento real del lunes, incrementó en 0.14 puntos porcentuales respecto a la eficiencia registrada entonces”, explicó.

En ese contexto, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Miryam Urzúa Venegas, añadió que este ejercicio nacional se llevó a cabo en el marco de la creación del Sistema Nacional de Protección Civil.

Ya me encuentro en las instalaciones del @C5_CDMX con el Comité Nacional de Emergencias para dar seguimiento al #PrimerSimulacroNacional2026.



​#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/ew2MsrecQq — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 6, 2026

La Razón estuvo presente en la estación del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Aculco de la Línea 8 donde los usuarios manifestaron que tienen más miedo del sonido de la alerta telefónica que al simulacro o sismo en sí.

De igual manera coincidieron en que los simulacros son ejercicios positivos que mantienen segura a la población de la capital.

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MSL