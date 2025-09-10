Vecinos solidarios ayudan tras explosión de pipa: ‘Es lo que podemos apoyar’ | VIDEO

Vecinos ayudan en accidente por explosión de pipa en puente de la Concordia

Luego de que se registró un terrible accidente en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, cuando una pipa de gas se volcó y explotó en el distribuidor vial, los vecinos del a zona no dudaron en salir a brindar su ayuda.

Los mexicanos somos conocidos por ser solidario cada vez que se presenta algún tipo de tragedia, durante los sismos que devastaron la ciudad de México, los mexicanos salieron a ayudar y en esta ocasión no fue la excepción.

Así ayudaron los vecinos en el accidente por la explosión de pipa en puente de la Concordia

En un recorrido realizado por La Razón en la zona del siniestro, un grupo de vecinos llegaron a repartir aguas para los elementos de emergencia que estaban laborando en el lugar para apagar el fuego.

TE RECOMENDAMOS: En Iztapalapa Hay al menos 8 menores entre los heridos tras explosión de pipa en puente de La Concordia

“Es una forma de ayudar a tanto a los servidores públicos que están colaborando en esta desgracia, es una forma en que podemos apoyar a las personas que sufrieron esto y lo hacemos para que aunque sea se hidraten”, dijo a La Razón una de las vecinas que estaba repartiendo agua.

▶️ #Video | Diana, vecina de la colonia Lomas de Teotongo, presenció la explosión de una pipa de gas que dejó 56 heridos y un muerto. En solidaridad regala agua a las autoridades y periodistas de la zona#PuentedelaConcordia #Iztapalapa #CDMX



📹: @ivanortizm9 / @LaRazon_mx pic.twitter.com/ZKcZCmLIox — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 11, 2025

La mujer contó que ella vive cerca de dónde se registró la explosión y que cuando sucedió en siniestro ella estaba en su casa y sintió el estruendo del momento en que se registró el estallido.

“En casa se sintió muy fuerte el retumbido (Sic) de las paredes. Realmente fue impactante el estruendo como el cómo se sintieron los movimientos de las casas aunque estamos calles atrás se sintió muy feo y después ver el humo y la lumbre fue algo muy impactante para todos los vecinos”, contó la vecina que salió a ayudar.

Sin embargo, también en redes sociales se difundieron videos en los que se puede ver que otros vecinos de la zona de la explosión llegaron rápidamente para apoyar a los heridos por el accidente.

Algunos llegaron a cargar a los heridos para subirlos a vehículos y que los pudieran trasladar a hospitales para que les dieran atención médica. Otro les arrojaban agua a los que salían quemándose de las llamas.

Otros vecinos llegaron con cubetas de agua de su casa para poder ayudar a los bomberos a apagar el fuego.