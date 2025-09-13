Fuera de canchas

VIDEO: Así reaccionaron habitantes de La Casa de los Famosos tras enterarse de explosión en Iztapalapa; estaban viendo el Clásico

Los habitantes de La Casa de los Famosos México se enteraron de la tragedia ocurrida en el Puente de la Concordia mientras veían la previa del clásico nacional entre América y Chivas

Los integrantes de La Casa de los Famosos al enterarse de la explosión en la Plaza de la Concordia.
Por:
Enrique Villanueva

Los habitantes de La Casa de los Famosos México reaccionaron con incredulidad al enterarse de la explosión en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, justo cuando se guardaba un minuto de silencio en honor a las víctimas antes del clásico nacional entre América y Chivas.

Los integrante del reality show, cada uno con el jersey puesto del equipo al que apoyan en este juego, observaban sentados la transmisión cuando el narrador Andrés Vaca comentó que se guardaría un minuto de silencio en honor a las personas que fallecieron en la tragedia ocurrida el miércoles 10 de septiembre.

Los gestos de incredulidad aumentaron entre los integrantes de La Casa de los Famosos México cuando escucharon el pésame y las condolencias de Andrés Vaca.

“No mames”, “¿Qué pasó, wey?" y “¿Cuál es el Puente de la Concordia?" fueron algunos de los comentarios de los integrantes del programa de televisión.

