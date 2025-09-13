Diablos Rojos del México vence a Charros de Jalisco y están a un triunfo de ganar la Serie del Rey 2025

Diablos Rojos del México vence a Charros de Jalisco y pone 3-0 la Serie del Rey 2025

La ofensiva de los Diablos Rojos del México timbró cuatro cuadrangulares para vencer 7-2 a los Charros de Jalisco, con lo ponen 3-0 la Serie del Rey 2025 y están a un juego de ser bicampeones de la Liga Mexicana de Beisbol.

El cuarto juego de la Serie del Rey 2025, y que podría ser el último de la campaña, se realiza este domingo 15 de septiembre en el Estadio Panamericano de Guadalajara, en donde los Pingos podrían levantar su corona 18 de la pelota mexicana.

Luego de estar abajo por dos carreras en al pizarra, los Rojos del México despertaron a la ofensiva, los bates no dejaron de tronar y se pusieron a una victoria de ganar la Serie del Rey en el centenario de la LMB. Los del México son los actuales monarcas, tras vencer en 2024 a los Sultanes de Monterrey.

José Pirela, Carlos Pérez dos veces y Allen Córdoba volaron la pelota del parque para encaminar al triunfo escarlata. Primero fue Pirela, quien en la cuarta entrada y con su equipo 2-0 abajo, conectó un cuadrangular que movió a dos compañeros para darle vuelta al juego 2-3.

Después fue turno de Carlos Pérez con un home-run solitario en la misma cuarta entrada. En el siguiente inning fue Allen Córdoba quien se voló la barda para aumentar la ventaja del México, que timbró una carrera más antes de que Pérez tuviera su segundo jonrón de la noche.

Robinson Canó histórico

El pelotero dominicano, exGrandes Ligas, Robinson Canó sigue escribiendo historia con Rojos del México, ya que en el duelo ante Charros llegó a los 4 mil imparables en su carrera, siendo “un legado que trasciende fronteras, un hito que se escribe con letras escarlatas.

“4,000 imparables. 4,000 momentos que quedarán en la historia.Robinson Canó lo ha vuelto a hacer: llega a los 4,000 hits de por vida, y el número 4,000 lo conecta jugando su segunda Serie del Rey con los Diablos Rojos del México”, compartió en su cuenta de X la novena escarlata para felicitar a su caballo.

