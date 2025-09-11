Diablos Rojos aplasta de nuevo a Charros y aumenta su ventaja en la Serie del Rey 2025

Los Diablos Rojos del México apabullaron a los Charros de Jalisco en el Juego 2 de la Serie del Rey 2025.

Los Diablos Rojos del México no tuvieron piedad de los Charros de Jalisco en el Juego 2 de la Serie del Rey de la LMB 2025, luego de que se impusieron por un categórico 12-1 para aumentar su ventaja a 2-0.

El Estadio Alfredo Harp Helú de la CDMX vivió otra noche de fiesta con los Pingos, que viajarán a Guadalajara con el objetivo de dar otro gran y casi definitivo título en busca de conquistar el título de la Liga Mexicana de Beisbol.

El segunda base dominicano Robinson Canó inauguró el marcador en la tercera entrada con un machucado para impulsar la primera carrera de los Diablos Rojos.

Charros reacciona pronto, pero Diablos Rojos responde y se adueña del partido

La novena de Jalisco tuvo una pronta reacción y emparejó la pizarra en el cuarto inning al aprovechar un error de Juan Carlos Gamboa entre segunda y tercera base.

Fue precisamente un excharro, el panameño Allen Córdoba, quien le devolvió la ventaja a los Diablos Rojos con un cuadrangular para encaminar a los locales a una victoria de escándalo.

¡La cereza del pastel! 🎂



Allen Córdoba 👹 aprovecha la casa llena 🏠 y se suma al rally con triple productor. #CienAñosSiendoElRey👑 pic.twitter.com/DAOMe8hVbB — Liga Mexicana de Beisbol (@LigaMexBeis) September 12, 2025

La ofensiva de los Escarlatas se destapó en la séptima y en la octava entrada con con cuatro y seis carreras, de manera respectiva.

El triunfo en el Juego 2 de la Serie del Rey 2025 fue para Justin Courtney luego de lanzar cinco entradas con cuatro hits, tres ponches y dos bases.

¿Cuándo es el Juego 3 de la Serie del Rey entre Diablos Rojos y Charros?

El tercer capítulo de la Serie del Rey de la MLB entre Diablos Rojos del México y Charros de Jalisco se llevará a cabo en Guadalajara, donde los tapatíos están necesitados del triunfo para meterse a la pelea.

El Estadio Panamericano será la sede del encuentro entre los Medias Azules y los Escarlatas, que intentarán obtener otro triunfo para ponerse a un paso del anhelado bicampeonato en la LMB.

Otra derrota de los Charros dejaría a la novena de Jalisco sin margen de error y con la obligación de ganar todos los juegos para conquistar la Serie del Rey.

Los Diablos Rojos son los vigentes monarcas de la LMB después de que en la Serie del Rey 2024 barrieron a los Sultanes del Monterrey.

