Henry Martín calienta el partido contra Chivas con una hiriente frase rumbo al Clásico Nacional (VIDEO)

Henry Martín, delantero y capitán del América, lanzó una clara advertencia hacia las Chivas de cara al clásico nacional de este sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes, y fue hiriente con el Rebaño al asegurar que las Águilas no serán el trampolín que el Guadalajara necesita para revivir en el Apertura 2025.

“Nosotros no vamos a ser el equipo que los levante, al contrario, es nuestro archirrival y bueno, lo siento, dentro de la cancha nosotros sea Chivas, sea Pumas, sea Cruz Azul, o sea el equipo que sea, nosotros salimos a ganar”, aseveró La Bomba ante los medios de comunicación.

Henry Martín habló en nombre de todos los jugadores del América y dejó en claro que el único objetivo es seguir en la parte alta de la tabla a costa de unas Chivas que llegan al clásico ubicadas en la antepenúltima posición del campeonato.

Henry Martín considera que resultados de Chivas son injustos

Pese a la hiriente frase que lanzó contra las Chivas, Henry Martín reconoció que el Rebaño ha tenido un mejor funcionamiento de lo que indican sus resultados, pues los dirigidos por Gabriel Milito solamente han ganado un partido en el Apertura 2025, aunque tienen un compromiso pendiente.

“Sabemos que Chivas a pesar de que está en ese lugar, no está jugando mal, los resultados no se le han dado, nada más, pero no están jugando mal, son un equipo muy aguerrido, corren todo el juego, juegan mucho al contragolpe, tienen mucha posesión de pelota, pero nosotros tenemos que contrarrestar eso”, subrayó el capitán del América.

Henry Martín solamente ha tenido actividad en dos partidos con el América en lo que va del Apertura 2025, al sumar 15 minutos en el 1-1 contra Necaxa y 75 en el triunfo de 1-0 sobre Querétaro en las Jornadas 3 y 4 de la Liga MX, respectivamente.

Israel Reyes respalda a Henry Martín y también lanza pedrada a Chivas

Israel Reyes, defensa del América, respaldó los comentarios de Henry Martín y también le mandó una indirecta a Chivas al asegurar que en las Águilas no sienten que salvan la campaña si ganan el clásico nacional.

“No creo que puedas salvar un torneo, salvar temporadas que no has hecho muy bien las cosas por ganarle a tu rival, creo que va por ahí la cosa, creo que siendo un equipo un equipo grande no aspiras a ganar un partido”, aseveró el zaguero del equipo azulcrema.

Israel Reyes fue contundente al afirmar que en el América vencer a Chivas en el clásico nacional es importante, pero la principal meta del club es llegar a la final de la Liga MX y alzar el título, pues lo contrario es un fracaso.

“No esperamos ganar un partido en el torneo, nosotros aspiramos a llegar a la final y ganar la final. O sea, el ganar no sirve estar en la Liguilla y no ganarla”, sentenció el zaguero del cuadro de Coapa en la víspera del clásico nacional.

