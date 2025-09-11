Donald Trump recibe abucheos en estadio de Yankees al conmemorar atentados del 11 de septiembre (VIDEO)

Donald Trump saluda a la afición en el estadio de los Yankees.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue abucheado en el estadio de los Yankees este jueves al conmemorar el 24 aniversario de los atentados del 11 de septiembre, horas después de honrar la memoria de las víctimas en el Pentágono, previo al partido de la MLB entre Nueva York y Detroit .

Las autoridades instalaron para el presidente cristales blindados fuera de una suite del piso superior en el lado de la tercera base, sobre el dugout de los Tigres. Durante el Himno Nacional, Trump fue mostrado en la pantalla gigante del estadio y recibió abucheos de un sector de aficionados en el Yankee Stadium.

Sin embargo, otra parte de los espectadores en las tribunas del estadio le aplaudieron al presidente de Estados Unidos, quien también reaccionó con saludos y aplausos.

TE RECOMENDAMOS: Tenis Victoria Jiménez Kasintseva sorprende y elimina a la segunda sembrada del Guadalajara Open AKRON 2025

🚨 BREAKING: YANKEE STADIUM ERUPTS in "USA! USA!" chants after President Trump joins the stands.



🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/1Yk5qApVlz — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 11, 2025

Los aficionados no se percataron de la llegada de Donald Trump

Momentos antes, cuando tomó asiento por primera vez, el presidente Donald Trump saludó brevemente a la multitud y levantó un pulgar, pero no todos los fanáticos se dieron cuenta porque no hubo un anuncio de su llegada.

En el estadio de los Yankees se tocó brevemente el himno extraoficial de campaña de Donald Trump, “God Bless the USA”, pero generó poca reacción. Hubo cánticos de “¡USA! ¡USA! ¡USA!”, los cuales estaban más relacionados con la conmemoración del 11 de septiembre que con la asistencia de Trump al juego.

Donald Trump convive con jugadores de los Yankees

Todo eso ocurrió después de que Donald Trump pasó por el vestuario del equipo local unos 15 minutos antes del juego. Saludó a los peloteros y miembros del personal del equipo, y habló sobre su cercanía durante años con el fallecido dueño de los Yankees, George Steinbrenner. “Fue un gran amigo mío, toda la familia”, aseveró.

Trump predijo que los Yankees ganarían, al recordar lo que ocurrió durante sus visitas pasadas al parque junto con Steinbrenner.

Happening Now—President Trump with the New York @Yankees.

⚾️🇺🇸🦅 pic.twitter.com/IcRvhuRGHN — Dan Scavino (@Scavino47) September 11, 2025

“Ganamos cada vez que vine”, recordó. “¿Crees que fue fácil sentarse con él para un juego? No lo fue. Fue brutal. Pero él ganó, y ustedes van a ganar “.

Luego agregó: “Van a llegar hasta el final , y entrarán en los playoffs, y creo que comenzaremos, ¿qué tal esta noche? Comenzaremos desde esta noche, y les irá bien”.

Los Tigres vencieron a los Yankees durante los dos primeros juegos de la serie, el martes y miércoles, por una pizarra combinada de 23-3.

EVG