Conoce todo sobre el nuevo Querétaro Open 2025; fechas, lugar y cuándo será la venta de boletos

Durante la semana en la que se lleva a cabo el Guadalajara Open AKRON, la empresa que organiza este torneo WTA 500, GS Sports Management, presentó la primera edición del Querétaro Open, el cual se llevará a cabo a finales del 2025.

Gustavo Santoscoy Arriaga y su hijo, Gustavo Santoscoy García, dieron a conocer los pormenores de este nuevo certamen 125 que están cerca de llevar a cabo, donde participarán 32 tenistas entre las mejores 150 del ranking de la WTA.

Santoscoy Arriaga expresó que “los sentimientos, las emociones y el nerviosismo son los mismos; cuando tienes pasión por lo que hacemos, prácticamente se vuelve un ciclo donde inicia y acaba, pero es la misma emoción presentar este Querétaro Open en una ciudad hermosa”.

▶️ #Video | ¡LLEGA LA PRIMERA EDICIÓN DEL QUERÉTARO OPEN!🤩

Gustavo Santoscoy García habla sobre los pormenores de la primera edición del Guadalajara Open, que se disputará del 20 al 26 de octubre





El torneo se llevará a cabo en la semana del lunes 20 al domingo 26 de octubre, día en el que se conocerá a la primera campeona de este nuevo certamen, el cual se jugará en el Club Campestre de Querétaro.

Gustavo Santoscoy Arriaga dejó en claro cuáles son los factores que necesita una ciudad para recibir un torneo de la WTA, ya sea 125, 250 o 500, como Guadalajara y Mérida, por el tipo de jugadoras que llegan a disputar estas competencias.

“Primero tenemos que ver la ciudad, la ciudad que tenga un aeropuerto con vuelos internacionales, que tenga infraestructura hotelera, que tengamos acceso a buenos hoteles, que tengamos gastronomía. Querétaro está sobrado, tiene todo, tiene una gran ciudad, y por eso estamos contentos de ir a Querétaro”, expresó Santoscoy.

▶️ #Video | ¿QUE NECESITA UNA CIUDAD PARA RECIBIR UN TORNEO COMO EL QUERÉTARO OPEN?🧐

Gustavo Santoscoy Arriaga nos cuenta cuáles son los factores que ellos buscan en una ciudad para llevar un torneo de la #WTA





Gustavo Santoscoy García dijo que para “nosotros es un reto más; desde que salimos por primera vez a Mérida, nos dimos cuenta de que el mismo mercado y la misma pasión por el tenis femenil que hay aquí en Guadalajara también existían en otros estados de la república. Mérida fue todo un éxito en su primera edición”.

El cuadro principal de singles estará conformado por 32 tenistas en busca del título, mientras que en el torneo de dobles, 16 parejas viajarán a Querétaro para disputar el torneo. Si quieres asistir al evento, la venta de boletos iniciará el próximo lunes 15 de septiembre.

Leonardo Lavalle, extenista mexicano, reveló que “consideró a Querétaro un estado muy tenista y un estado que económicamente está avanzando muchísimo, está a la vanguardia en muchos puntos y en lo deportivo es un gran momento para tener un evento de esta talla”.

