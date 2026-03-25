Erick Portillo manda mensaje a la afición mexicana de cara al Mundial 2026 “no todo es futbol”

Erick Portillo se colgó una medalla de plata hace algunas semanas en la prueba de salto de altura, la primera para México en su historia, y después de eso el atleta azteca mandó un mensaje a la afición de nuestro país de cara al Mundial 2026, pues asegura que “no todo es futbol”.

“Ahorita todo mundo sé que está centrado en el futbol y quiero decirle a todo México que no todo es futbol”, expresó Erick Portillo; además, como voz autorizada, dejó en claro que “hay otros deportes en los que ponemos el nombre de México en alto”.

Cabe recalcar que, en cuestión de los Juegos Olímpicos, el deporte en el que México ha ganado más medallas en la historia son los clavados, con 17 preseas olímpicas, mientras que en la disciplina de fútbol solo tienen la de oro en Londres 2012 y el bronce en Tokio 2020.

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#deporte | Erick Portillo logra plata en el Mundial de Atletismo Indoor 2026 🥈, la primera para México en salto de altura 🇲🇽 pic.twitter.com/iWrZq4TAFK — Enlace Tabasco (@enlace_tabasco) March 22, 2026

Así fue la medalla de Erick Portillo en el Campeonato Mundial Indoor de Atletismo

Erick Portillo hizo historia para el deporte mexicano tras una medalla de plata en el Campeonato Mundial Indoor de Atletismo al conseguir una marca de 2.30 metros, la última vez que México consiguió una presea de plata fue en 1999 y la de Portillo se convirtió en la tercera global para el deporte azteca.

Durante la competencia el ucraniano Oleh Doroshcuk fue el que logró la mejor marca para llevarse la presea de oro y ganar su primer título mundial, mientras que el tercer puesto fue para el jamaiquino Raymon Richards y para el surcoreano Sanghyeok Woo, ya que ambos lograron un salto de 2.26 metros.

La medalla de plata de Erick Portillo fue totalmente histórica por varios motivos, ya que rompió una sequía de 27 años sin que México lograra una presea en un Campeonato Mundial de Atletismo Bajo Techo. Además el mexicano es el tercer atleta de nuestro país en lograr una medalla en la competencia de este tipo, uniéndose a la lista donde esta Alejandro Cárdenas y Ernesto Canto.

DCO