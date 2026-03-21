Conoce a Erick Portillo, mexicano subcampeón del mundo en el Campeonato Indoor de Atletismo

El mexicano Erick Portillo, tras ser subcampeón del mundo en el Campeonato Indoor de Atletismo

Erick Portillo entregó una actuación histórica en el Campeonato Mundial Indoor de Atletismo Torún 2026, logrando una inédita medalla de plata en salto de altura.

Portillo saltó 2.30 metros para conseguir la primera plata en la historia de México y primera presea desde 1999 en un Campeonato Mundial Indoor.

Conoce a Erick Portillo, atleta mexicano de salto de altura

Erick Portillo es un atleta mexicano que ha sido tres veces campeón nacional y una vez olímpico. Portillo nació en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, en el 2000. Actualmente tiene 26 años de edad.

Portillo llegó de manera casi accidental al deporte. Una maestra le pedía saltar y colgarse de una rama, ejercicio que sin saber lo acercó a la disciplina del salto de altura, en donde no ha dejado de darle alegrías al país.

El camino del chihuahuense no ha sido sencillo, pues tuvo que salir de su ciudad para buscar su sueño, llegando a dormir en bodegas, pero sin dejar de entrenar. Su recompensa poco a poco llegó, ganando títulos juveniles.

El norteño ha ganado oro en Juegos Panamericanos Sub-20, bronce en NACAC Sub-23, pero sus logros más destacados son una medalla de oro en Juegos Panamericanos Junior y el subcampeonato del mundo en el Mundial Indoor 2026.

Medallas de Erick Portillo

Oro - Panamericano Sub-20 (2019)

Bronce - NACAC Sub-23 (2019)

Oro - Juegos Panamericanos Junior (2021)

Plata - Mundial Indoor (2026)

La meta de Erick Portillo es ser campeón Mundial y Olímpico

Erick Portillo tiene dos grandes metas; ganar una medalla de oro en una Campeonato del Mundo y en unos Juegos Olímpicos. Este sábado se quedó muy cerca de cumplir uno de estos sueños.

“Lo hicimos. Estuve a nada de ser campeon mundial. Casi lo logramos, pero un paso más cerca. Esta funcionando entrenar hasta volvernos campeones mundiales y campeones olímpicos”, dijo con una sonrisa y muy emocionado en sus historias de Instagram.

En 2024 Portillo se convirtió en atleta olímpico, luego de presentarse en París. Tras este logro dijo estar feliz, pero aseguró que no parará hasta alcanzar sus metas y sueños.

“Agradecido con Dios y todas las personas que están detrás de este proceso, no conforme con el resultado porque sé que me había preparado de la mejor manera para poder lograr llegar a la final, pero así es el deporte”, dijo.

“Solo me queda dar gracias a todas las personas que estuvieron apoyándonos, mandando mensaje, que se levantaron a ver la competencia y quienes estuvieron ahí presentes”, terminó.

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