Reportan que Julio Ibáñez regresará pronto a México, tras ser liberado en Sudáfrica

Luego de una semana detenido en una prisión en Sudáfrica, el reportero mexicano de TUDN, Julio Profe Ibáñez, se encuentra en libertad y más cerca de regresar a casa, según reportes.

De acuerdo con información de diversos medios nacionales, Julio Ibáñez ya está en libertad gracias al trabajo de los abogados de TUDN, que intervinieron en su proceso. Salió bajo fianza y finalizara su trámite fuera de prisión.

Tras una larga semana en una prisión sudafricana, tanto el Profe Ibáñez como Dani, el realizador con el que viajó, salieron a través del pago de una fianza. Televisa realizó los trámites pertinentes e incluso recurrieron al Gobierno Federal y la Secretaría de Relaciones Exteriores, según reportes.

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Al momento no ha salido información oficial por parte de canales oficiales o diplomáticos, como Televisa, TUDN, la Embajada de México en Sudáfrica o la Cancillería de México.

De acuerdo a la última información conocida, Julio Ibáñez se encuentra esperando un vuelo que lo traiga de regreso a México y se dice que estaría escoltado por las mismas autoridades que lo detuvieron.

El reportero viajó a Sudáfrica como parte de la cobertura de Televisa de cara a la Copa del Mundo 2026. El país africano es el primer rival de México en el torneo, que se inaugura el 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca.

El Profe y un acompañante estaban generando contenido sobre la Selección Sudafricana cuando pasó lo impensado. Mientras el comunicador hacía una transmisión en vivo sujetos armados ingresaron a su habitación de hotel.

En redes sociales circula un clip del momento en donde Ibáñez es sorprendido por estas personas, que portaban armar largas de fuego y que lo retuvieron en una cárcel. Con voz casi quebrada, el mexicano preguntaba qué estaba pasando, pues no entendía la confusión.

Al parecer el problema fue que Ibáñez y su compañero volaron un dron en una zona prohibida, sin ellos saberlos, por lo que supuestos elementos de seguridad de Sudáfrica los detuvieron. Versiones señalan incluso que los acusaban de supuesto espionaje.

Los reportes señalan que afortunadamente la pesadilla terminó y ahora Julio Ibáñez, como Dani G, su camarógrafo, están a la espera de abordar un vuelo que los traiga a México.

Julio Ibáñez es un licenciado en comunicación que se desempeña como reportero y conductor en TUDN. Cubre con regularidad al Club América, siendo su fuente día a día y participando como reportero de cancha en los juegos de los azulcremas.

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