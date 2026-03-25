Él es Julio Ibáñez, reportero de TUDN detenido en su hotel en Sudáfrica por hombres armados

El mundo del futbol mexicano se conmocionó este miércoles con la noticia de la supuesta detención del reportero Julio Ibáñez, quien presuntamente se encuentra en una cárcel en Sudáfrica desde hace siete días.

En redes sociales se informa que el reportero mexicano estaba cubriendo a Sudáfrica, primer rival del Tricolor en la Copa del Mundo 2026, cuando sujetos armados ingresaron a la fuerza a su habitación de hotel cuando transmitía en vivo.

Él es Julio Ibáñez, reportero de TUND

Julio Ibáñez es un licenciado en comunicación que se desempeña como reportero y conductor en TUDN. Cubre con regularidad al Club América, siendo su fuente día a día y participando como reportero de cancha en los juegos de los azulcremas.

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El Profe, como le apodan a Ibáñez, también participa en el podasct Por Mis Pelotas, en el cual aparece junto a Push De Valdés y Raoul Pollo Ortiz, en donde se hablan de temas deportivos semana a semana.

Julio Ibáñez cubre la actualidad del América, hace entrevista con jugadores. Realiza piezas especiales para TDUN y colabora en diversos espacios hablando de la Liga MX.

Hoy tendremos la entrevista con Miguel “shocker” Vázquez en los espacios de @TUDNMEX @TUDNUSA pic.twitter.com/sMdRGNRFSx — Julio ‘Profe’ Ibañez (@julioiba) February 24, 2026

¿Qué se sabe de Julio Ibáñez?

Con información de Carlos Ponce, periodista de Récord, el reportero mexicano fue arrestado por la policía de Sudáfrica y lleva una semana en el país africano detenido; esta información se confirma, pues en Twitter se puede ver el video del momento exacto en el que hombres armados entran a su habitación. La publicación fue del 18 de marzo del 2026, hace una semana.

La misma fuente dio a conocer que Julio Ibáñez fue detenido por volar un dron en una zona prohibida y lleva desde el miércoles pasado en la cárcel en Sudáfrica, además de que Televisa ya está buscando la manera de que el gobierno de México ayude al reportero a solucionar este caso y volver lo más pronto posible al país.

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