Donald Trump asiste a la final del US Open 2025 como invitado especial para ver Sinner vs Alcaraz

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asistirá como invitado especial a la final del US Open 2025 entre el tenista español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner, quienes chocan en el Estadio Arthur Ashe para conseguir la supremacía del último Major del año.

Será la primera visita de Trump al Abierto de Estados Unidos desde que fue con Melania y fue abucheado por los asistentes, situación que se espera pueda pasar en el juego entre los dos mejores del mundo.

Donald Trump, es invitado de Rolex, a pesar de haber impuesto fuertes aranceles al país de origen del fabricante de relojes suizo, y se espera no tenga la mejor recepción de la gente, pero los organizadores del torneo buscarán evitar interrupciones y los abucheos no se podrán escuchar en la transmisión por televisión.

President Donald Trump will be attending the 2025 US Open men's singles final this Sunday.



Source: https://t.co/fVSzvogfGJ pic.twitter.com/tY9FYn34vk — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 5, 2025

“Intentaré no pensar en ello. No quiero ponerme nervioso. Es fantástico para el tenis que el presidente de Estados Unidos esté en la final”, dijo Carlos Alcaraz, cuando fue cuestionado sobre la presencia de Trump en la final del torneo.

El presidente de Estados Unidos ha sido muy activo en cuanto a sus presentaciones en eventos deportivos, ya que se ha dejado ver eventos como el Super Bowl de la NFL, la UFC, Daytona 500 de IndyCar y el Mundial de Clubes 2025.

Evitarán abucheos a Trump en la transmisión por TV

Cualquier reacción negativa a la presencia de Trump no se mostrará en la transmisión nacional de ABC, según la política estándar de la Asociación de Tenis de Estados Unidos. “Regularmente pedimos a nuestros locutores que se abstengan de mostrar interrupciones fuera de la cancha”, dijo la organización en un comunicado.

Trump solía ser un habitual en el Abierto de Estados Unidos, pero no ha asistido desde que fue abucheado ruidosamente en un partido de cuartos de final en septiembre de 2015, meses después de lanzar su primera campaña presidencial.

Hoy, Carlos Alcaraz ha celebrado la presencia del ultraderechista Donald Trump en la final del US Open: "Es un privilegio para el tenis, intentaré no ponerme nervioso". Estos son los que luego te dicen que no hay que mezclar política y deporte para cuestiones solidarias. pic.twitter.com/KMD8uMbfAk — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) September 6, 2025

Trump nació en Queens, hogar del Abierto de Estados Unidos, y durante décadas fue un magnate inmobiliario en el área y, más tarde, una estrella de la televisión. Antes de convertirse en político, solía sentarse en el balcón de la suite durante los partidos nocturnos y frecuentemente se le mostraba en las pantallas de video de la arena.

Tener a un presidente en funciones asistiendo es inusual y, antes de Trump, no había sucedido desde que Clinton asistió al torneo en 2000. El expresidente Barack Obama y su esposa, Michelle, asistieron a la noche de apertura del evento en 2023.

aar