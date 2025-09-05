Los dos mejores tenistas del momento, los cuales parecen reinar los Grand Slam por varios años más, se vuelven a encontrar en una final de un major, pues Carlos Alcaraz y Jannik Sinner pelearán por el título del US Open este domingo.

El trabajo de ‘El Niño Maravilla’ en el torneo de Nueva York ha sido espectacular, pues en lo que va del certamen en Flushing Meadows no ha perdido un set ante sus diferentes rivales, mientras que los logros de ‘El Zorro’ esta temporada son grandiosos, ya que el italiano no ha faltado a una final de Grand Slam este 2025.

La raqueta española dejó en el camino por el trofeo a nada más y nada menos que a Novak Djokovic, quien estaba en busca de su título 25 en majors; por su parte, el tenista italiano venció a la sorpresa del US Open, Félix Auger-Aliassime, por parciales de 6-1, 3-6, 6-3 y 6-4 para instalarse en la gran final.

1 vs 2 for it all 🏆 pic.twitter.com/2HfEKX1tFR — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025

¿Dónde ver EN VIVO Y GRATIS la final del US Open 2025 entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner?

La final varonil del US Open 2025 entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se llevará a cabo este domingo 7 de septiembre, con horario por confirmar. El duelo entre el número uno y el puesto dos del ranking ATP lo podrás ver por la señal de ESPN y Disney+.

Fecha: domingo 7 de septiembre de 2025

Hora: Por confirmar

Estadio: Arthur Ashe Stadium

Transmisión: ESPN y Disney+

Round III in a Grand Slam final this year 🔜 pic.twitter.com/7mY6qIhkgl — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025

Carlos Alcaraz quiere empatar a Jannik Sinner en títulos de Grand Slam esta campaña

Este 2025 ha estado marcado por momentos que pasarán a la historia entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, pues los dos tenistas han protagonizado tres de las cuatro finales de Grand Slam de esta temporada.

La primera fue en Roland Garros, donde el español y el italiano batallaron durante 5 horas y 29 minutos para poder conocer al campeón de la tierra batida de París, Francia. Pero lo impresionante ahí fue que Alcaraz logró remontar tres puntos para campeonato y llevarse el título.

Semanas después se volvieron a ver las caras en la cancha central del All England Club, para que ‘El Zorro’ se vengara de ‘El Niño Maravilla’ por lo ocurrido en la pista del Philippe Chatrier y levantara su primer título en Wimbledon.

Además, el italiano también fue el campeón del Australian Open, al vencer a Alexander Zverev por parciales seguidos; es por eso que Alcaraz está en busca de empatar al italiano en títulos de Grand Slam en la actual temporada.

DCO