Carlos Alcaraz no deja ir un set ante Jirí Lehecka y se instala en semifinales del US Open

Carlos Alcaraz sigue intratable en el US Open y en su partido de cuartos de final consiguió vencer en sets seguidos a Jirí Lehecka para instalarse en las semifinales del último Grand Slam del año por parciales de 4-6, 2-6, 2-6.

‘El Niño Maravilla’ está haciendo un estupendo trabajo en Flushing Meadows y en sus cinco partidos que lleva jugados en el cuarto Grand Slam del año no ha perdido un set ante su rival, en todos sus encuentras ha ganado las tres mangas seguidas.

Alcaraz sueña con llevarse el trofeo del US Open y repartir los títulos de Grand Slam de este año con Jannik Sinner, pues el tenista italiano ha ganado el Australian Open y Wimbledon, mientras que el español se fue con la mano en alto de Roland Garros.

Carlos Alcaraz is into his first Grand Slam semifinal on hard courts since the 2023 US Open! pic.twitter.com/45w06iqWkO — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2025

Carlos Alcaraz también fue sumamente superior hablando de estadísticas; la raqueta española consiguió cinco aces, 84 por ciento de puntos ganados con su primer servicio y se llevó la victoria después de meter 92 puntos en la cancha de Jirí Lehecka.

Desde el primer set parecía que el encuentro entre estos dos tenistas sería reñido, pues Alcaraz comenzó ganando al quebrarle el servicio a Lehecka y después se puso dos juegos a cero, pero antes de que el español lograra el sexto game, el tenista checo se puso 4-5, metiendo presión al atleta de 22 años.

Sin embargo, en el segundo episodio, el español impuso autoridad con dos breaks y se llevó la victoria del segundo set en 36 minutos, mientras que el último round se culminó después de 38 minutos para que Alcaraz lograra la victoria.

11 wins on the bounce and Carlitos is into his 8th Grand Slam semifinal! pic.twitter.com/2V7kVcsayj — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2025

La cancha del Arthur Ashe Stadium fue testigo de una tarde más donde Carlos Alcaraz desplegó su mejor tenis para instalarse en su octava semifinal de Grand Slam, en busca de su sexto título de un gran torneo de tenis.

El tenista español ya espera rival, que saldrá del partido entre Novak Djokovic y Taylor Fritz, quienes tendrán que enfrentarse y después derrotar al segundo mejor del mundo, si quieren llegar a la gran final del US Open.

Carlos Alcaraz sigue en busca del primer lugar del ranking ATP, pero para conseguirlo primero tendrá que vencer a Djokovic o Fritz, para poder pelear por el título, los 2000 puntos para su causa y que Jannik Sinner se quede en cuartos o semis para que sea más fácil llegar a la cima.

DCO