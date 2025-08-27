Carlos Alcaraz vence sin complicaciones a Mattia Bellucci y clasifica a tercera ronda del US Open

Carlos Alcaraz avanzó a la tercera ronda del US Open tras eliminar a Mattia Bellucci.

El tenista español Carlos Alcaraz avanzó sin muchas complicaciones a la tercera ronda del US Open al imponerse por 6-1, 6-0 y 6-3 al italiano Mattia Bellucci, quien en el tercer set le dio un poco de batalla al murciano.

El Niño Maravilla no tuvo mayores contratiempos para derrotar al número 65 en el ranking de la ATP después de dos horas de partido.

¡BIENVENIDOS AL SHOW DE ALCARAZ! 🍿



📺 Mirá el #USOpen en el Plan Premium de Disney+. pic.twitter.com/IPDtvxhJZ3 — ESPN Tenis (@ESPNtenis) August 28, 2025

Luego de dos primeros sets que resolvió muy pronto, Carlos Alcaraz batalló un poco para doblegar a un Mattia Bellucci que en el tercero hizo a un lado la presión y puso en algunos apuros al español.

Pero el español fue contundente con su saque y no le dio oportunidad de otro set al italiano, quien en la primera ronda del US Open había dejado en el camino al chino Shang Juncheng.

¿Quién será el rival de Carlos Alcaraz en la tercera ronda del US Open?

El italiano Luciano Darderi es el próximo rival del murciano Carlos Alcaraz en su camino por conquistar el título del US Open.

Darderi, quien ocupa el sitio 34 en el ranking de la ATP, clasificó a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos después de dejar en el camino al estadounidense Elliot Zpizzirri.

Carlos Alcaraz, quien debutó en el US Open con un triunfo sobre el estadounidense Reilly Opelka, nunca ha enfrentado a Luciano Darderi.

Carlos is like the rest of us — he just has a job to do. pic.twitter.com/i1S4o7ejaJ — US Open Tennis (@usopen) August 28, 2025

Carlos Alcaraz busca su segundo título de US Open

Carlos Alcaraz ya sabe lo que es ganar el US Open, pues levantó el trofeo en Nueva York en la edición del 2022 después de imponerse en la final al noruego Casper Ruud.

El Niño Maravilla llega al Abierto de Estados Unidos en busca de su sexto título de Grand Slam, siendo el más reciente de ellos el obtenido este año en Roland Garros.

El actual campeón del US Open es el italiano Jannik Sinner, quien se coronó después de doblegar en el duelo definitivo al estadounidense Taylor Fritz.

EVG