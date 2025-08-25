Renata Zarazúa agradece a los fans mexicanos por su apoyo en el US Open; “estoy muy contenta” (VIDEO)

Renata Zarazúa agradece a los fans mexicanos por su apoyo en el US Open

Renata Zarazúa vivió una tarde histórica en el US Open, en donde contó con apoyo de la afición mexicana, que aunque poco, estuvo alentándola en su juego ante Madison Keys.

Después del juego, la capitalina comentó que en la cancha principal del US Open sintió el apoyo de los aficionados mexicanos, algo muy especial, pues la acompañan a muchos de sus partidos, sin importar el resultado.

World No.82 Renata Zarazua becomes the first Mexican woman ever to beat a top 10 opponent at the US Open! 🇲🇽 pic.twitter.com/SiqI4xy4iw — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2025

“Les agradezco muchísimo, la porra mexicana es super especial para mí, a cualquier partido que voy, ellos tratan de apoyar y el ganar es una forma de agradecerles, yo sé que ellos aunque pierda me apoyan igual, pero siento muchísimo orgullo que se sienta mucho, esa porra mexicana es como que lo escuchas, estoy muy contenta de estar en segunda ronda”, dijo la tenista azteca tras el partido en entrevista con ESPN.

La mexicana reveló que no quería jugar el partido de primera ronda del Abierto de Estados Unidos ante Keys porque estaba muy nerviosa, pero encontró la fuerza necesaria para salir a la cancha y disputar el duelo.

​“Estaba muy nerviosa, tenía muchas ganas de llorar, miedo de salir ¿cómo ese miedo lo voy a transformar? Le hablé a mi mamá, estaba casi llorando. No quería salir a la cancha, luego dije ‘tienes que ser una profesional salir y dar todo’”, comentó.

👏🇲🇽 ¡UN DÍA QUE NO OLVIDARÁ NUNCA!



¡HISTÓRICO TRIUNFO DE RENATA ZARAZÚA EN EL ARTHUR ASHE ANTE UNA TOP10! 🌟



LÁGRIMAS DE LA MEXICANA 🥹



Lo viste en ESPN y #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/mo1fAliVoB — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 25, 2025

Renata Zarazúa venció 6-7, 7-6 y 7-5 a la sexta mejor tenista del mundo, la estadounidense Madison Keys, siendo su primer triunfo ante una Top 10 del ranking WTA. La mexicana tuvo que remontar en el Artur Ashe Stadium, que es la única de las canchas centrales de los cuatro Grand Slam que le faltaba por jugar.

“En este tipo de estadios nunca llegas a sentirte super bien, es como que intentas buscas ese sentimiento, pero creo que por ratitos lo tuve, es una cancha super grande, cuando entré también fue como: ‘que nervios, voy a jugar aquí’. Pero mi hermano me dijo: ‘Tienes que sumar esa experiencia, cuando te retires, cuando acabes de jugar tenis, vas a agradecerlo muchísimo’. Eso fue lo que me hizo decir que estar ahí una, dos o tres horas, lo voy a tratar de disfrutar, pero es demasiado grande”, explicó sobre su sentimiento de pisar en el Artur Ashe.

😭 "LE HABLÉ A MI MAMÁ PORQUE NO QUERÍA SALIR A LA CANCHA".



"TENÍA MUCHO MIEDO DE SALIR. NO QUERÍA".



El lado más humano de Renata Zarazúa tras hacer historias 👏 🇲🇽 pic.twitter.com/5VOisLwrw6 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 25, 2025

Ahora la tenista mexicana se medirá ante la francesa Diane Parry en la segunda ronda del US Open 2025. La buena noticia es que tiene un récord positivo de 2-0 ante ella.

“Es una jugadora muy buena, justamente hace como tres días entrené con ella, la conozco muy bien, obviamente voy a tratar de prepararme lo mejor posible fisicamente, mentalmente y no quedarme satisfecha, cuando ganas un partido así, quiero seguir, estoy en un momento donde mi tenis puede mejorar en los torneos grandes”, comentó.

aar