Cuatro temporadas después, Raducanu gana en US Open

La británica, en su partido de ayer después de conseguir uno de los puntos que le dieron la victoria.

Cuatro años después, Emma Raducanu pudo celebrar una victoria en el Abierto de Estados Unidos. La británica despachó el domingo 6-1, 6-2 a Ena Shibahara en apenas 62 minutos para acreditarse su primer triunfo en el torneo de Grand Slam desde su inesperada marcha al título en 2021.

Raducanu tenía 18 años cuando irrumpió de la nada en Nueva York e hizo historia como la primera tenista, en ambas ramas, que superó la fase clasificatoria previa y acabó conquistando el campeonato en uno de los cuatro Slams.

“Lo tenía en la mente”, dijo Raducanu, actualmente la 36 en el ranking femenil. “Han pasado cuatro años y es un torneo muy especial para mí. Me sentía diferente al llegar este año. Sentía que estaba haciendo lo correcto día a día, aún así, lo tenía en la cabeza. Estoy muy contenta de haberlo superado”.

El Tip: La esquina de Raducanu cuenta con un nuevo entrenador: Francisco Roig. El español trabajó más de dos décadas con Rafael Nadal, el campeón de 22 grandes

Ese campeonato en 2021 sigue siendo su único trofeo en la gira. Sus posteriores presentaciones en Flushing Meadows fueron efímeras. Raducanu perdió en la primera ronda ante Alizé Cornet y Sofia Kenin en 2022 y 2024, respectivamente. Se perdió la edición de 2023, cuando se sometió a operaciones en ambas muñecas y un tobillo.

La derrota en 2022 le condenó a ser la tercera campeona femenina reinante en la era profesional (desde 1968) que sucumbe en la primera ronda al año siguiente, emulando a Svetlana Kuznetsova y Angelique Kerber.

8 títulos ganó Molla Bjurstedt en el Us Open

En la primera jornada inaugural del US Open que se escenifica en un domingo, Raducanu admitió que estaba nerviosa tras el calentamiento previo al encuentro en el estadio Louis Armstrong, el segundo más grande del torneo.

“Después, al salir de la ducha, sentí que estaba enfocada, me puse el atuendo de juego, y ahí me sentí que estaba lista”, dijo Raducanu. “Conseguir el primer juego esmuy importante. Creo que empecé muy bien, y eso me ayudó mucho a relajarme. Sobre todo me dio confianza, y luego sentí que podía continuar”.