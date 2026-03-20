Usuarios en redes sociales han hecho virales los videos filtrados de La Tortuga HN, joven tiktoker hondureña que se hizo viral por una sola canción en redes sociales. El mismo ha generado dudas sobre su veracidad.

La Tortuga HN ya ha reaccionado en redes sociales a la supuesta filtración de material íntimo suyo, a pesar de que para muchos no está clara la identidad de la persona en el clip. "Sii, ya anda mi video circulando y soy la diferencia porque salgo...“, mencionó.

Todo sobre el video filtrado de La Tortuga HN ı Foto: TikTok

En el video donde habla del clip filtrado menciona que realizaba actividades sexuales con la boca. La declaración surgió sin dar más detalles y como una manera de conseguir mayor viralidad en redes sociales.

Los videos filtrados se han hecho virales en plataformas como X y Telegram. Sin embargo, hay que mencionar que en 2026 es cuando la joven apenas cumplirá los 18 años de edad, por lo que los videos grabados anteriormente podrían ser considerados como pornografía infantil.

A pesar de que la influencer se muestra tranquila por el material íntimo que circula en Internet, su consumo y compartirlo podría considerarse un delito, ya que se desconoce si el video fue exhibido con su permiso, además que ella no era mayor de edad cuando se grabaron los clips.

Estos supuestos clips se viralizaron en ambas redes sociales debido a las políticas de las mismas que permiten que se suela publicar cualquier tipo de contenido.

Sin embargo, también se han difundido publicaciones en las que usuarios aseguran que la grabación se encuentra en los enlaces que comparten. Recordemos que abrir cualquier enlace puede resultar en hackeos a tus dispositivos.

¿Quién es La Tortuga HN?

La Tortuga HN es una creadora de contenido con más de 900 mil seguidores solo en la plataforma de TikTok, destacando como una de las influencers hondureñas más conocidas.

No se conoce la edad de la mujer, quien sin embargo a finales del 2025 expresó emoción porque el próximo año alcanzaría la mayoría de edad, por lo que se presume que tiene 17 años de momento.

A pesar de sus redes sociales, la mujer no comparte tantos detalles sobre su vida privada. Se desconoce si tiene pareja en la actualidad, así como su relación con sus padres, aunque en una entrevista ella mencionó que dejó la escuela por carencias económicas y porque le dejaban mucha tarea,