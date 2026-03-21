La polémica declaración de André Jardine contra el VAR tras la derrota de América ante Pumas (VIDEO)

André Jardine se quejó del VAR después de la agónica caída de América ante Pumas.

La agónica derrota de América por 1-0 a manos de Pumas dejó una polémica reacción del brasileño André Jardine, quien afirmó que el VAR definió la derrota de las Águilas contra los auriazules en el clásico capitalino celebrado en Ciudad Universitaria.

Decepcionado por la derrota de las Águilas, el estratega brasileño fue el primero en hablar en la conferencia de prensa postpartido, en la que reconoció que estuvo bien señalado el penalti con el que se impusieron los auriazules. Sin embargo, afirmó que después debió marcarse una pena máxima en favor de los azulcremas.

André Jardine considera que el clásico capitalino entre @PumasMX y @ClubAmerica lo definió el VAR y no los jugadores. @FOXDeportes pic.twitter.com/liWKmembf2 — Edgar Jiménez (@edgar85jimenez) March 22, 2026

“Un clásico equilibrado, pero decidido por el VAR. Hay que saber perder”, comentó André Jardine ante los medios momentos después de la derrota del América ante Pumas en la cancha del Olímpico Universitario.

Robert Morales, el héroe del Pumas vs América

El paraguayo Robert Morales fue el autor del gol con el que Pumas superó 1-0 al América en el clásico capitalino de la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX.

El mediocampista guaraní disputa su primer torneo con los del Pedregal, a donde llegó procedente del bicampeón Toluca, y en su primer clásico capitalino fue el héroe del importante encuentro.

EVG