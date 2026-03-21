El hermoso festejo de Efraín Juárez con su hijo que llegó hasta las lágrimas del técnico de Pumas (VIDEO)

Efraín Juárez celebró el gol de los Pumas con un efusivo abrazo con su hijo.

Efraín Juárez le ha dado otra cara a los Pumas en este Clausura 2026 y ha tenido varios festejos efusivos en los diferentes encuentros de la Liga MX, pero ninguno como el del gol de Robert Morales en el Clásico Capitalino, que se llevó los reflectores del encuentro.

El entrenador mexicano se volteó a la grada, abrió los brazos y su hijo llegó corriendo a él; ambos comenzaron a llorar en la banca de los Pumas por el gol que le dio la victoria a los auriazules en el Clásico Capitalino ante el América.

Tanto así que los festejos de los jugadores quedaron en segundo plano y las cámaras se fueron enseguida con el entrenador de los Pumas, que al final del partido volvió a abrazar a su hijo, pues esta victoria es una de las más importantes de su carrera.

Gol de PUMAS, de último minuto ⚽️

Ojito al festejo de Efraín Juárez con su hijo💥 pic.twitter.com/Lr5G2W6A2M — 𝙁𝙚𝙡𝙞𝙥𝙚 𝙈𝙤𝙧𝙖𝙡𝙚𝙨 (@ELFrancoDeLFuT) March 22, 2026

Efraín Juárez gana su primer Clásico Capitalino con los Pumas

Efraín Juárez lleva dos campañas con los Pumas y en este Clausura 2026 le dio una nueva cara al equipo Universitario, tanto así que están peleando los primeros puestos de la tabla general y solo tienen una derrota en la campaña.

Esta victoria significó mucho para Efraín Juárez, pues fue en el Clásico Capitalino y fue la primera para el entrenador mexicano ante el América, por lo que llegó hasta las lágrimas cuando abrazó a su hijo para festejar el gol de Robert Morales.

El director técnico mexicano sufrió durante todo el compromiso, pues el gol no se hacía presente en la cancha del Estadio Olímpico Universitario; sin embargo, una falta dentro del área de Cristian Borja sobre Guillermo Martínez le dio la llave a los Pumas para llevarse el encuentro por la mínima diferencia.

Lo bonito del futbol.

Efraín Juárez abrazando a su hijo al final del clásico.

Se acabaron las puteadas pic.twitter.com/Cco2a2uclH https://t.co/mcNueqzUiA — edu (@eduuxqs) March 22, 2026

¿Cuándo será el próximo encuentro de Efraín Juárez con los Pumas?

Los Pumas suman su tercer encuentro al hilo sin conocer la derrota, pero aún tienen un encuentro de alto calibre en la campaña y que podría ser el más difícil del Clausura 2026 para el equipo de Efraín Juárez.

Después de la Fecha FIFA, el conjunto auriazul tendrá que viajar a Guadalajara para enfrentarse a las Chivas en el Estadio AKRON, cotejo correspondiente a la Jornada 13 del Clausura 2026, el líder del torneo ante los renovados Pumas de Efraín Juárez.

En caso de que se lleven la victoria sobre el Rebaño Sagrado, podrían comenzar a presionar al Toluca por el tercer puesto de la tabla general, aunque los Diablos Rojos aún tienen pendiente su partido de la onceava fecha, que será ante el Pachuca este domingo.

DCO