Carlos Alcaraz estrena look y victoria en el US Open 2025 al barrer a Reilly Opelka

El tenista español Carlos Alcaraz empezó ‘pelón’ y con el pie derecho su participación en el último Grand Slam del año, pues en tres sets venció al local Reilly Opelka, para instalarse en la segunda ronda del US Open 2025.

Con un juego agresivo y trabajando bien los regresos de servicios, el Niño Maravilla superó 6-4, 7-5 y 6-4 a Opelka, quien no vendió nada cara la derrota, pues logró sacar 13 puntos ante el cinco veces ganador de Grand Slams.

Alcaraz arranca dominante su participación en el US Open

Alcaraz sorprendió a los aficionados y a sus propios rivales al empezar su andar en el torneo con un look completamente diferente, pues lo hizo rapado al ras, contrastando con el corte que tenía tan solo 24 horas atrás, cuando presumía abundante cabello en su cabeza.

Con este resultado se mantiene viva la esperanza de tener una nueva final de Grand Slam entre Alcaraz y Jannik Sinner, quienes se encuentran en los primeros dos puestos de la ATP y han acaparado todos y cada uno de los títulos Major que se han jugado desde enero de 2024, además de 9 de los últimos 12.

Tan solo este año se han visto las caras en cuatro finales, con el español ganando la más reciente, el Masters de Cincinnati, luego que el italiano se retirara por enfermedad tras ir perdiendo el primer set por 5-0.

La presentación de Jannik Sinner en el US Open será hoy ante Vit Kopriva, un duelo en donde el ganador de cuatro Grand Slams (incluyendo Australia y Wimbledon esta temporada) parte como el amplio favorito para salir victorioso.

Venus Williams regresa al tenis de Grand Slam, pero cae en el US Open

Incluso a los 45 años, dos de ellos alejada del tenis de Grand Slam, Venus Williams mostró algunos grandes servicios y potentes golpes de fondo en el Abierto de Estados Unidos el lunes frente a una multitud que la apoyó ruidosamente en el Estadio Arthur Ashe.

Pero la veterana estadounidense cayó 6-3, 2-6, 6-1 ante Karolina Muchova, la undécima cabeza de serie.

Williams es la jugadora de individuales de mayor edad en este torneo de cancha dura desde Renee Richards en 1981. Sonrió, rió y bromeó durante su conferencia de prensa posterior al partido, hasta que un periodista le preguntó algo que la hizo recordar todos los problemas de lesiones y enfermedades que enfrentó durante años.

Fue apenas el cuarto partido de individuales de un regreso que comenzó en julio después de 16 meses fuera del circuito de tenis, tiempo marcado por el dolor de los fibromas uterinos por los que Williams se sometió a cirugía el año pasado .

No ha ganado un partido en el Abierto de Estados Unidos en individuales desde 2019 , cuando llegó a la segunda ronda. Desde entonces, Williams salió en la primera ronda en 2020, 2022 y 2023, y se perdió el torneo en 2021 y 2024.

