¡Histórica! Renata Zarazúa vence a Madison Keys, sexta del mundo, y avanza de ronda en el US Open

La mexicana Renata Zarazúa vivió una tarde histórica al vencer 6-7, 7-6 y 7-5 a la sexta mejor tenista del mundo, la estadounidense Madison Keys, en la primera ronda del US Open. Es la primera victoria de Zarazúa ante una Top 10 del ranking WTA.

Luego de tres sets, la mexicana, lugar 82 de la clasificación, tuvo que remontar ante la local tras empezar perdiendo la primer manga del duelo, pero con corazón logró venir de atrás para derrotar a la actual campeona del Abierto de Australia y una de las mejores del orbe.

World No.82 Renata Zarazua becomes the first Mexican woman ever to beat a top 10 opponent at the US Open! 🇲🇽 pic.twitter.com/SiqI4xy4iw — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2025

Lo hecho por Zarazúa entra en los libros de historia del tenis, pues es la primera mexicana en ganarle a una Top 10 dentro del US Open, además que es la primera en 30 años en vencer a una Top 10 en cualquier Major, siendo la última Angélica Gavaldón en el Abierto de Australia de 1995.

​“Estaba muy nerviosa, tenía muchas ganas de llorar, miedo, ganas de salir, ¿cómo ese miedo lo voy a transformar? no quería salir a la cancha, luego dije ‘tienes que ser una profesional salir y dar todo’”, dijo la tenista azteca tras el partido en entrevista con ESPN.

Nadie podía pronosticar lo que iba a pasar en el Artur Ashe Stadium, la cancha central del Abierto de Estados Unidos, que vio a Zarazúa muy emocionada, pues demostró el gran nivel que puede alcanzar.

Todas las emociones 💚



Renata Zarazua of Mexico notches the biggest win of her career, rallying from 7-6 3-0 down to stun Keys! pic.twitter.com/NDtoZl6M4F — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2025

Renata Zarazúa vivió un duelo intenso desde el comienzo. El primer set estuvo muy cerca de ser suyo, pero perdió el tiebreak por 10-8, un duro revés, pues hacía pensar que Madison Keys ganaría el juego en sets corridos.

Sin embargo, la originaria de Ciudad de México hizo gala de su mejor tenis, mantuvo el control y se llevó el segundo set, emparejando las acciones. La segunda manga fue igual de disputada que la primera, pues de nuevo se fue a un desempate, que afortunadamente fue a favor de la azteca.

El tercer set no bajó la intensidad, pero el drama fue menor, pues Zarazúa se impuso con un 7-5, que eliminó a la local y campeona del primer Grand Slam del año. Ahora la tenista mexicana se medirá ante la francesa Diane Parry en la segunda ronda del US Open 2025. La gala viene de vencer a la checa Kvitova.

aar