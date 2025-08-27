Estos son todos los equipos clasificados a la Champions League 2025 y conoce cuándo será el sorteo del torneo

Están listos los 36 que disputarán la fase de liga de la Champions League.

Estamos a semanas de iniciar una temporada más de la Champions League, el torneo más importante a nivel de clubes, y este miércoles 27 de agosto se dieron a conocer los 36 equipos que disputarán la fase de liga del torneo continental.

Como ya se sabe, los campeones de las ligas más importantes en Europa tienen su boleto asegurado al certamen organizado por la UEFA, mientras que los demás boletos se reparten dependiendo el nivel del certamen, por ejemplo la Premier League tendrá a seis representantes en la Champions League.

Será la segunda temporada en que el torneo internacional se juegue como una liga, donde del lugar 1 al 8 avanzan directo a dieciseisavos de final del 9 al 24 juegan un playoff para avanzar a la ronda de eliminación y del 25 al 36 quedan eliminados desde la primera fase.

Estos son los 36 equipos que jugarán la fase de liga de la Champions League

Treinta y seis equipos de Europa ya tienen su boleto asegurado para jugar la fase de liga de la Champions League y convertirse en el nuevo rey del viejo continente, esta temporada el equipo a vencer es el Paris Saint-Germain.

Equipos clasificados a la Champions League 2025:

1.- Paris Saint-Germian

2.- Real Madrid

3.- Manchester City

4.- Bayern Múnich

5. - Liverpool

6.- Inter de Milán

7.- Chelsea

8.- Borussia Dortmund

9.- Barcelona

10.- Arsenal

11.- Bayer Leverkusen

12.- Atlético de Madrid

13.- Benfica

14.- Atalanta

15.- Villarreal

16.- Juventus

17.- Eintracht Frankfurt

18.- Brujas

19.- Tottenham

20.- PSV

21.- Ajax

22.- Napoli

23.- Sporting de Lisboa

24.- Olympiacos

25.- Slavia Praga

26.- Bodo Glimt

27.- Marsella

28.- Copenhague

29.- Mónaco

30.- Galatasaray

31.- Union SG

32.- Qarabag

33.- Athletic Club

34.- Newcastle

35.- Pafos

36.- Kairat

El mexicano que participará esta temporada en la Champions League será el defensa Rodrigo Huescas, quien actualmente juega con el Copenhague y ayudó a su equipo a conseguir el boleto al torneo organizado por la UEFA.

¿Cuándo se llevará a cabo el sorteo de la Champions League?

Los equipos ya se preparan para una temporada más de la Champions League y están a escasas horas de conocer a sus ocho rivales que enfrentarán en la fase de liga del torneo internacional.

El sorteo del certamen más importante a nivel de clubes se llevará a cabo este jueves 28 de agosto en punto de las 10:00 horas, tiempo del centro de México, para que no te pierdas toda la actividad del sorteo de la Champions League.

Después de que cada equipo conozca a sus ocho rivales, los partidos de la primera jornada se llevarán a cabo el martes 16 y miércoles 17 de septiembre, para iniciar con una campaña más del torneo internacional.

