Estos son todos los equipos clasificados a la Champions League 2025 y conoce cuándo será el sorteo del torneo

Estamos a semanas de iniciar una temporada más de la Champions League, el torneo más importante a nivel de clubes, y este miércoles 27 de agosto se dieron a conocer los 36 equipos que disputarán la fase de liga del torneo continental.
Como ya se sabe, los campeones de las ligas más importantes en Europa tienen su boleto asegurado al certamen organizado por la UEFA, mientras que los demás boletos se reparten dependiendo el nivel del certamen, por ejemplo la Premier League tendrá a seis representantes en la Champions League.
Será la segunda temporada en que el torneo internacional se juegue como una liga, donde del lugar 1 al 8 avanzan directo a dieciseisavos de final del 9 al 24 juegan un playoff para avanzar a la ronda de eliminación y del 25 al 36 quedan eliminados desde la primera fase.
Sólo dos mexicanos están en la edición 2025 de Champions
Estos son los 36 equipos que jugarán la fase de liga de la Champions League
Treinta y seis equipos de Europa ya tienen su boleto asegurado para jugar la fase de liga de la Champions League y convertirse en el nuevo rey del viejo continente, esta temporada el equipo a vencer es el Paris Saint-Germain.
Equipos clasificados a la Champions League 2025:
1.- Paris Saint-Germian
2.- Real Madrid
3.- Manchester City
4.- Bayern Múnich
5. - Liverpool
6.- Inter de Milán
7.- Chelsea
8.- Borussia Dortmund
9.- Barcelona
10.- Arsenal
11.- Bayer Leverkusen
12.- Atlético de Madrid
13.- Benfica
14.- Atalanta
15.- Villarreal
16.- Juventus
17.- Eintracht Frankfurt
18.- Brujas
19.- Tottenham
20.- PSV
21.- Ajax
22.- Napoli
23.- Sporting de Lisboa
24.- Olympiacos
25.- Slavia Praga
26.- Bodo Glimt
27.- Marsella
28.- Copenhague
29.- Mónaco
30.- Galatasaray
31.- Union SG
32.- Qarabag
33.- Athletic Club
34.- Newcastle
35.- Pafos
36.- Kairat
El mexicano que participará esta temporada en la Champions League será el defensa Rodrigo Huescas, quien actualmente juega con el Copenhague y ayudó a su equipo a conseguir el boleto al torneo organizado por la UEFA.
¿Cuándo se llevará a cabo el sorteo de la Champions League?
Los equipos ya se preparan para una temporada más de la Champions League y están a escasas horas de conocer a sus ocho rivales que enfrentarán en la fase de liga del torneo internacional.
El sorteo del certamen más importante a nivel de clubes se llevará a cabo este jueves 28 de agosto en punto de las 10:00 horas, tiempo del centro de México, para que no te pierdas toda la actividad del sorteo de la Champions League.
Después de que cada equipo conozca a sus ocho rivales, los partidos de la primera jornada se llevarán a cabo el martes 16 y miércoles 17 de septiembre, para iniciar con una campaña más del torneo internacional.
DCO