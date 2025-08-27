El pésimo problema que sufre el US Open desde hace años, afecta a los tenistas y es difícil de erradicar

El US Open es uno de los cuatro Grand Slam que se juegan en el año y el único que se disputa en el continente americano; sin embargo, algunos tenistas han declarado que es imposible jugar en las canchas duras de Nueva York.

Uno de ellos fue Casper Ruud, quien expresó públicamente que el olor a marihuana está en todo momento cuando están en la pista y que es imposible jugar de esta manera, pero este problema lo viene cargando el US Open desde el 2021, ya que se legalizó el consumo en la ciudad de Nueva York.

“El olor a marihuana es lo peor de Nueva York. Está por todas partes, incluso aquí en las canchas. Es bastante molesto estar jugando, cansado, y a pocos metros, alguien fumando marihuana. No podemos hacer nada al respecto a menos que se modifique la ley.” declaró Casper Rudd.

TE RECOMENDAMOS: Sólo dos mexicanos están en la edición 2025 de Champions

🗣 "El olor a marihuana es lo peor de Nueva York. Está por todas partes, incluso aquí en las canchas. Es bastante molesto estar jugando, cansado, y a pocos metros, alguien fumando marihuana. No podemos hacer nada al respecto".



Casper Ruud. pic.twitter.com/7stEPDfa7m — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) August 26, 2025

Fumar marihuana está prohibido dentro del US Open

Después de que algunos jugadores como Nick Kyrgios, María Sakkari y Casper Ruud expresaron su molestia por estar oliendo marihuana mientras disputaban algún partido en las canchas del US Open; los organizadores han buscado la manera de erradicar esto.

Fumar dentro del complejo de Nueva York está completamente prohibido; sin embargo, el humo que generan las personas fuera del recinto, desde áreas cercanas, parques, etc., llega a meterse dentro de las canchas.

Las autoridades del US Open han buscado la forma de erradicar este terrible problema para que los jugadores estén al 100 por ciento en cada partido, aunque aún no logran controlar esta pésima situación y cada año los tenistas vuelven a mostrar su descontento.

El tenista Casper Ruud dice que lo que menos le gusta de jugar en el US Open es el olor a marihuana: "Para mí, esto es lo peor de Nueva York. El olor está en todas partes, incluso aquí en las canchas. Tenemos que aceptarlo, pero no es mi olor favorito... Es bastante molesto estar… pic.twitter.com/O8HVTYukQt — Informe Orwell (@InformeOrwell) August 25, 2025

El US Open cierra la temporada de los Grand Slam

Después de una larga temporada en el viejo continente y parte de Oceanía, los jugadores viajan hasta América para disputar el último Grand Slam del año, el US Open, el cual finaliza la temporada de los grandes torneos.

Todo inicia en Australia, donde se juega el primer Grand Slam de la temporada; después disputan Roland Garros en París, Francia, y el tercero se lleva a cabo en el All England Club de Inglaterra, Wimbledon.

Cuando el US Open llega a su fin, los tenistas tanto de la rama varonil como femenil se preparan para disputar las ATP World Tour Finals y WTA Finals; uno es en Turín, Italia, y el otro torneo se lleva a cabo en Riyadh, respectivamente.

DCO