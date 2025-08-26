Sheinbaum felicita a Renata Zarazúa por histórico triunfo en el US Open y a ‘Checo’ Pérez por nuevo reto en la F1

La presidenta Claudia Sheinbaum felicita a Renata Zarazúa y a "Checo" Pérez.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, felicitó este martes a la tenista Renata Zarazúa tras su histórica victoria en la primera ronda del US Open 2025, donde derrotó a la estadounidense y sexta del mundo, Madison Keys.

“Quiero felicitar a la tenista que ganó en el US Open, Renata Zarazúa, venció a la estadounidense Madison Keys en la primera ronda, felicidades”, expresó la mandataria durante su conferencia matutina.

Sheinbaum también celebró el anuncio de que el piloto Sergio “Checo” Pérez será el nuevo conductor de Cadillac en la Fórmula 1.

“Siempre le deseamos suerte a todos los mexicanos que representan a nuestro país”, añadió.

El triunfo de Zarazúa ya es considerado histórico: es la primera mexicana en tres décadas en vencer a una tenista del top 10 del ranking WTA en un torneo de Grand Slam.

Con este resultado, Zarazúa avanzó a la segunda ronda, donde enfrentará a la francesa Diane Parry, rival contra la que tiene ventaja en el historial (2-0).

En paralelo, el automovilismo mexicano también dio una noticia relevante con el anuncio de “Checo” Pérez como piloto de Cadillac en la F1, lo que fue celebrado por la presidenta como parte del reconocimiento a los deportistas que “ponen en alto el nombre de México” en el mundo.

