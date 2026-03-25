¿Gilberto Mora se pierde el Mundial 2026? ¿Por qué no juega?; Davino revela la verdad

Duilio Davino, director de las Selecciones Nacionales de México, habló sobre el futuro de Gilberto Mora, jugador que arrastra una lesión que pone en riesgo su presencia en la Copa del Mundo 2026.

Davino adelantó que Mora volverá a la actividad con los Xolos de Tijuana el próximo mes y que sí estará con la Selección Mexicana.

“El chavo Gil (Mora) sí (estará con la Selección Mexicana), la información que tenemos es que como Edson (Álvarez)... a principios de abril se integra a trabajar con su equipo (Xolos de Tijuana)”, comentó Davino en charla con Álvaro Morales de ESPN.

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El mediocampista de los Xolos no juega debido a una pubalgia. La naturaleza de la lesión hace que la recuperación sea lenta y complicada, pues se debe tener reposo para no agravar la situación.

La última vez que jugó fue el 17 de febrero. Las alarmas se encendieron porque con 17 años Mora es un jugador que destaca por sus condiciones tácticas y técnicas, siendo la gran joya del futbol mexicano. Ya jugó internacionalmente en la Copa del Mundo Sub-20 de Chile.

El objetivo es que Gilberto Mora juegue el Mundial mayor con el Tricolor. El elemento de los Xolos venía haciendo bien las cosas en su club y en la propia selección, ganando la Copa Oro.

Mientras estuvo sano, Mora fue llamado constantemente a la Selección Mexicana por Javier Aguirre, pues a pesar de su corta edad es un mediocampista de un perfil que no hay en el Tricolor y un talento que pocas veces se ve en la Liga MX.

Además de Gilberto Mora, el director de Selecciones Nacionales de México habló sobre Edson Álvarez, quien también está lesionado y no ha sido llamado para la Fecha FIFA en donde el Tri se mide ante Portugal y Bélgica.

Portugal y México se reencuentran casi una década después

México y Portugal, que reinauguran el Estadio Azteca, miden fuerzas casi 10 años después de su enfrentamiento más reciente, el cual tuvo lugar en la Copa Confederaciones de Rusia 2017.

Los lusitanos se impusieron 2-1 al Tricolor en el partido por el tercer lugar de aquel torneo, en un partido que se definió en tiempos extra. Días antes, estas selecciones habían dividido unidades con su empate 2-2 en juego de la fase de grupos de la última edición de la Copa FIFA Confederaciones, certamen que se realizó de 1992 al 2017.

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