Diablos Rojos del México vence a Piratas de Campeche y avanza la Serie del Rey de la Liga Mexicana de Beisbol

Diablos Rojos del México vence a Piratas de Campeche y avanza la Serie del Rey

Cerrando en el infierno capitalino, los Diablos Rojos del México se coronaron campeones de la Zona Sur tras vencer 4 juegos a 3 a los Piratas de Campeche y avanzar por segunda consecutiva a la Serie del Rey de la Liga Mexicana de Beisbol.

Después de estar abajo en la serie, el México vino de atrás para coronarse por segunda vez al hilo como campeones de la Zona Sur y seguir con la mira puesta en el bicampeonato de la Serie del Rey.

¡GRÍTALO, SOMOS BICAMPEONES DE LA ZONA SUR! 🗣️🏆👹 pic.twitter.com/rhLv1K8x4z — DiablosRojosMX (@DiablosRojosMX) September 7, 2025

Charros, rival del México en la Serie del Rey

La Serie del Rey del centenario de la LMB será un choque entre ciudades grandes, pues el rival de los Rojos del México serán los Charros de Jalisco, campeones del Norte y actuales monarcas del beisbol de invierno en el país.

Los Pingos, el equipo más dominante de la temporada regular, buscará el bicampeonato, ya que el año pasado barrieron 4-0 a los Sultanes de Monterrey, que justamente cayeron ante Jalisco.

Los Charros buscarán ahora el título de verano de la pelota mexicana y lo harán de la mano del manager mexicano Benjamín Gil, quien los coronó en el invierno y a su vez es el manda más de la Selección Mexicana de Beisbol para el Clásico Mundial.

El próximo miércoles inicia la Serie del Rey entre los Diablos Rojos del México y los Charros de Jalisco.

aar