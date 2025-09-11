Miguel Granados comienza el reto de ser campeón del mundo en el WRC Rally de Chile

El mexicano Miguel Granados (izquierda) quiere coronarse en la WRC2 Masters Cup del WRC Rally de Chile con su navegante Marc Martí.

El piloto mexicano Miguel Granados, acompañado por el experimentado navegante español Marc Martí, tiene un nuevo y gran reto: ganar el título mundial en la categoría WRC Masters Cup en la edición 2025 del WRC Rally de Chile.

El volante tricolor cruzó el arco de salida en un acto cargado de emoción y expectativa para dar inicio a un nuevo desafío en su carrera.

El Škoda Fabia RS del equipo mexicano VP Garage de Miguel Granados. ı Foto: Carlos Herrera

Miguel Granados, quien compite con el equipo mexicano VP Garage, destacó la importancia de este rally sudamericano con sede en la ciudad de Concepción dentro de su campaña.

“Estamos listos para darlo todo. Cada rally es un reto, pero iniciar aquí en Chile con el apoyo de tanta gente nos motiva para seguir luchando por el sueño de ser campeones del mundo”, aseveró un confiado Miguel Granados.

Miguel Granados quiere ser protagonista en Chile

Con el banderazo de salida, Miguel Granados arranca una nueva etapa en su carrera deportiva, en la que buscará consolidarse como uno de los protagonistas de la categoría y dejar en alto el nombre de México en el escenario internacional del FIA World Rally Championship.

La competencia se pondrá en marcha este viernes 12 de septiembre con las primeras 6 etapas cronometradas en los exigentes caminos de la región del Biobío, donde Granados y Martí tendrán la oportunidad de mostrar su talento y pelear por puntos clave en la clasificación general de pilotos y navegantes de la categoría WRC2 Masters Cup.

Miguel Granados quiere coronarse en la WRC2 Masters Cup del WRC Rally de Chile. ı Foto: Carlos Herrera

Los destacados resultados de Miguel Granados en el WRC

Rally de Suecia: tercer lugar

Rally de Portugal: cuarto lugar

Rally de España: tercer lugar

Rally de Italia: primer lugar

Rally de Grecia: primer lugar

Miguel Granados no quiere esperar dos meses más para coronarse

El piloto mexicano Miguel Granados tiene una gran oportunidad de coronarse en la categoría WRC Masters Cup en la edición 2025 del WRC Rally de Chile., que se lleva a cabo del 11 al 14 de septiembre.

En caso de no lograr su objetivo este fin de semana, el tricolor deberá esperar dos meses más, pues la próxima fecha es en Arabia Saudita del 26 al 29 de noviembre.

La de Miguel Granados es una historia de superación y éxito, pues a sus 56 años de edad está poniendo muy el alto el nombre de México.

EVG