Miguel Granados busca el Campeonato del Mundo en la WRC2 Masters Cup

El piloto mexicano Miguel Granados, actual líder del campeonato de pilotos en la categoría WRC2 Masters Cup, se prepara para disputar el FIA WRC Rally de Chile, la undécima fecha del Campeonato Mundial de Rallies (WRC), que se celebrará del 11 al 14 de septiembre en Biobío, Chile.

El objetivo del volante azteca no es otro que alcanzar el tan ansiado título mundial y lograr una hazaña histórica para el automovilismo mexicano. Miguel Granados estará acompañado de su experimentado navegante español Marc Martí.

Miguel Granados en una de sus carreras ı Foto: Cortesía Carlos Herrera

Granados competirá a bordo de un Škoda Fabia RS del equipo mexicano VP Garage, en una temporada marcada por la constancia, velocidad y madurez de este binomio dentro del World Rally Championship.

En lo que va del año, la dupla ha sumado resultados destacados en cinco competencias oficiales del WRC:

Rally de Suecia – 3° lugar

Rally de Portugal – 4° lugar • Rally de España – 3° lugar • Rally de Italia – 1° lugar

Rally de Grecia – 1° lugar

Miguel Granados enfrenta una de sus pruebas más duras ı Foto: Cortesía Carlos Herrera

Gracias a esta sólida racha, Granados y Martí se mantienen como los máximos aspirantes al título en la WRC2 Masters Cup. Con solo dos fechas por disputarse, el Rally de Chile y el Rally de Arabia Saudita, el mexicano tiene en sus manos la posibilidad de coronarse Campeón del Mundo en su categoría.

“El objetivo es claro: vamos a Chile a darlo todo por el campeonato. Ha sido un año muy intenso, lleno de aprendizaje y resultados positivos, y quiero agradecer al equipo y a todos los que me han apoyado en este camino”, declaró Miguel Granados.

El Rally de Chile será decisivo: una victoria podría darle a Granados la consagración mundial, escribiendo uno de los capítulos más importantes en la historia del deporte motor mexicano.

De lograrlo, Miguel Granados se convertiría en el segundo piloto mexicano en alcanzar un campeonato mundial de rallies, después de Benito Guerra Jr., quien en 2012 fue coronado Campeón Mundial en la categoría PWRC.

Miguel Granados celebra una de sus victorias ı Foto: Cortesía Carlos Herrera

Este triunfo significó el primer campeonato mundial de rally para México y posicionó al país nuevamente en el mapa del automovilismo a nivel global.

Este nuevo logro impulsará de manera significativa el orgullo nacional y serviría de inspiración para nuevas generaciones de pilotos mexicanos, reafirmando el talento y la capacidad de México para competir al más alto nivel en el mundo del rally.

La afición mexicana y los seguidores del automovilismo internacional están invitados a seguir de cerca a Miguel Granados y Marc Martí, quienes buscarán poner una vez más en alto el nombre de México en esta justa sudamericana.

