Diablos Rojos se impone a Charros de Jalisco en el arranque de la Serie del Rey de la LMB 2025

Los Diablos Rojos del México vencieron a los Charros de Jalisco en el Juego 1 de la Serie del Rey de la LMB.

Los Diablos Rojos del México comenzaron de buena manera su camino al bicampeonato de la Liga Mexicana de Beisbol al imponerse 8-4 en el Estadio Alfredo Harp Helú a los Charros de Jalisco en el arranque de la Serie del Rey.

Allen Córdoba conectó doblete al jardín derecho e impulso desde segunda base a Carlos Sepúlveda para que los Pingos tomaran ventaja en la parte baja de la primera entrada, en la que el propio Córdoba consiguió el 2-0 desde tercera con rodado a las paradas cortas.

La 🖐🏼 ha llegado



Robinson Canó 👹 produce una carrera 🏃🏻 con rodado al cuadro #CienAñosSiendoElRey 👑 pic.twitter.com/RwZ9ZASiaz — Liga Mexicana de Beisbol (@LigaMexBeis) September 11, 2025

El primera base dominicano José Marmolejos consiguió el primer homerun del encuentro y de la Serie del Rey para poner 3-0 arriba a los Diablos Rojos, todavía en el primer inning.

TE RECOMENDAMOS: Tenis El partido Elise Mertens vs Elsa Jacquemot del Guadalajara Open AKRON fue suspendido por esta terrible razón

Las cosas empeoraron para los Charros en la segunda entrada, en la que los de casa se fueron 7-0 arriba.

Carlos Pérez fue el encargado de anotar la cuarta carrera del juego, a la cual le siguió la convertida por Juan Carlos ‘Haper’ Gamboa y posteriormente el homerun de dos anotaciones de Juan Ornelas.

La novena de Jalisco reaccionó hasta el cuarto inning, en el que el estadounidense Willie Calhoun logró la primera carrera de la noche con un cuadrangular al jardín central.

Se acercan los Charros 🏃🏻



Mallex Smith 🤠 produce un par ✌🏼 de carreras con doblete 💥 y acorta la ventaja roja ✂️#CienAñosSiendoElRey 👑 pic.twitter.com/Jw9RrUa6oT — Liga Mexicana de Beisbol (@LigaMexBeis) September 11, 2025

Los Charros recortaron más la desventaja en la quinta entrada, gracias a un doblete de Mallex Smith. Luego apareció Mateo Gil, hijo de Benjamín Gil, mánager de Jalisco, para poner a los tapatíos a tres anotaciones de los Pingos.

Carlos Pérez produjo otro cuadrangular para los Diablos Rojos con un rodado de out a tercera base ara que anotara José Marmolejos y los anfitriones se pusieran 8-4 al cierre del séptimo episodio en el Harp Helú.

¿Cuándo es el Juego 2 de la Serie del Rey entre Diablos y Charros?

El segundo duelo de la Serie del Rey de la LMB 2025 entre Diablos Rojos y Charros de Jalisco se lleva a cabo este jueves 11 de septiembre.

Los Escarlatas serán locales de nueva cuenta ante la novena tapatía, que intentará conseguir el triunfo para emparejar la final.

Los Diablos Rojos del México son los vigentes monarcas de la LMB luego de que en el 2024 alzaron el título tras barrer en la Serie del Rey a los Sultanes de Monterrey, con lo que rompieron una racha de 10 años sin coronarse.

EVG