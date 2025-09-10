El partido Elise Mertens vs Elsa Jacquemot del Guadalajara Open AKRON fue suspendido por esta terrible razón

Se estaba jugando el segundo set del encuentro entre Elise Mertens y Elsa Jacquemot en la ronda de octavos de final del Guadalajara Open AKRON 2025, pero la lluvia se hizo presente en la cancha principal y el juez decidió suspender el compromiso. La tenista belga ganó el primer episodio 6-4 y la francesa lidera la segunda manga 2-3.

Ambas tenistas tomaron sus pertenencias y se dirigieron a la zona de jugadoras para esperar a que pare la lluvia en el Centro Panamericano de Tenis. Además, la multitud de aficionados que se encontraban disfrutando del tremendo juego entre la sembrada uno del certamen y la francesa desalojaron el recinto.

En la semana que se juega el Guadalajara Open AKRON, las probabilidades de lluvia están arriba del 60 por ciento, así que en diferentes ocasiones el agua ha suspendido diferentes encuentros del certamen.

¿A qué hora se reanudará el Elise Mertens vs Elsa Jacquemot?

Para que el partido entre Elise Mertens y Elsa Jacquemot pueda reanudarse en la cancha del Estadio AKRON, se necesita que deje de llover por completo en el Centro Panamericano de Tenis.

Después de que para la lluvia, algunas personas del staff del torneo entran para comenzar a secar la cancha lo más pronto posible y, en cuanto la pista está lista para que las tenistas regresen, un juez de la WTA decide si el juego continúa o se reanuda hasta mañana.

Elsa Jacquemot ya demostró hace un día que la suspensión de su partido no le afecta en nada, pues en la fase pasada ocurrió lo mismo en su compromiso con María Sákkari y en su regreso a la pista demostró un gran poderío para llevarse la victoria.

¿Qué partidos faltan por disputarse este miércoles 10 de septiembre?

El encuentro entre Elise Mertens y Elsa Jacquemot se vio suspendido en el segundo set, pero aún quedan dos partidos por jugarse en la jornada del miércoles 10 de septiembre del Guadalajara Open AKRON.

Después del compromiso entre la tenista belga y la raqueta francesa, la segunda sembrada del torneo, Veronika Kudermetova, se verá las caras con Victoria Jiménez Kasintseva, si es que la lluvia deja que se dispute el encuentro.

En el torneo de dobles, el partido entre las mexicanas Fernanda Contreras y Giuliana Olmos, junto a sus parejas Rebecca Marino y Aldila Sutjiadi, respectivamente, se vio suspendido desde el martes y se esperaba que se disputara este miércoles, pero el agua volvió a hacer de las suyas y el compromiso sigue sin llevarse a cabo.

