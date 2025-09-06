Diablos Rojos vs Charros de Jalisco: Dónde ver, fechas y horarios de la Serie del Rey 2025

La Serie del Rey 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol ya tiene a sus protagonistas: Diablos Rojos del México ante Charros de Jalisco, campeones del Sur y del Norte, respectivamente, quienes buscarán el título en la temporada del centenario de la LMB.
La serie final de la pelota mexicana se juega desde esta misma semana y los aficionados ya están esperando que empiecen las acciones entre los Diablos Rojos, los máximos ganadores de la LMB, y los Charros de Jalisco, los actuales monarcas de la liga invernal.
Diablos Rojos vs Charros de Jalisco | Serie del Rey 2025
La Serie del Rey 2025 inicia en el Estadio Alfredo Harp Helú, casa de los Rojos del México. El Juego 1 y 2 son en la CDMX, mientras que el 3, 4 y 5 (en caso de ser necesario) en Guadalajara. Si la serie se extiende a los Juegos 6 y 7 (en caso de ser necesarios) se regresa al Harp.
México vs Japón: Así fue el sufrido empate en el amistoso internacional|Resumen y mejores momentos
- Juego 1 - Miércoles 10 de septiembre - Charros de Jalisco vs Diablos Rojos
- Juego 2 - Jueves 11 de septiembre - Charros de Jalisco vs Diablos Rojos
- Juego 3 - Sábado 13 de septiembre - Diablos Rojos vs Charros de Jalisco
- Juego 4 - Domingo 14 de septiembre - Diablos Rojos vs Charros de Jalisco
- Juego 5* - Lunes 15 de septiembre - Diablos Rojos vs Charros de Jalisco
- Juego 6* - Miércoles 17 de septiembre - Charros de Jalisco vs Diablos Rojos
- Juego 7* - Jueves 18 de septiembre - Charros de Jalisco vs Diablos Rojos
*En caso de ser necesarios. La transmisión de los juegos puede varias de acuerdo a la zona del país, pero en su mayoría se podrán ver por ESPN.
Diablos Rojos y Charros, por la supremacía de la LMB
Los Diablos Rojos del México llegan a la Serie del Rey 2025 como los campeones, lo que quiere decir que buscarán el bicampeonato de la Liga Mexicana de Beisbol. En 2024 los Pingos barrieron 4-0 a los Sultanes del Monterrey.
Para estar en la serie por el título, la novena escarlata venció 4-2 a los Piratas de Campeche, que le metieron un susto a los de la CDMX, ya que empezaron ganando el primer juego de la Serie de Zona Sur, además que por momentos fueron mejores.
Del otro lado, los Charros de Jalisco rompieron una racha de 54 años sin jugar la Serie del Rey. La novena tapatía está ante las puertas de hacer historia, ya que son los actuales campeones de la liga mexicana de invierno y ahora pueden coronarse en la liga de verano.
aar