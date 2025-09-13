En el América vs Chivas guardan un minuto de silencio por la explosión de una pipa en Iztapalapa

El partido entre el América y las Chivas realizó un minuto de silencio tras la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa. Hasta el momento se sabe que provocó la muerte de 13 personas. Antes de que iniciara el Clásico Nacional, el silbante central, Óscar Mejía, le pidió a los jugadores que guardaran un minuto de silencio y el audio local también le solicitó lo mismo a los aficionados.

El miércoles pasado México vivió una de las tragedias más tristes en su historia. Una pipa de gas explotó y hasta el momento se han reportado 13 personas fallecidas. Decenas de quedamos que intentan luchar por sus vidas en diferentes hospitales del país.

🪽 Se guardó un minuto de silencio en el #ClásicoNacional por la explosión en #Iztapalapa donde la cifra ya asciende a 13 fallecidos.



Las barras americanistas siguieron cantando. #LigaMX pic.twitter.com/jr5bh0moik — PressPort (@PressPortmx) September 14, 2025

Al parecer no fue en el único partido que sucedió dicha situación. En el partido entre Toluca y Puebla el árbitro y el audio central también le solicitaron un minuto de silencio a la afición y a los jugadores que se dieron cita al Estadio Nemesio Díez.