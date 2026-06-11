Brian Gutiérrez: ¿Dónde nació y quiénes son los padres del jugador de Chivas y la Selección Mexicana?

Brian Gutiérrez durante el partido inaugural México vs Sudáfrica de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Brian Gutiérrez se ha convertido en uno de los nombres que más han llamado la atención entre los aficionados de Chivas y la Selección Mexicana.

El mediocampista ofensivo, que comenzó su carrera en la MLS, ha ganado protagonismo gracias a su talento y a la decisión de representar al Tricolor rumbo al Mundial de 2026.

Pero más allá de su desempeño en las canchas, muchos seguidores se preguntan dónde nació el futbolista y cuáles son sus raíces familiares.

¿Dónde nació Brian Gutiérrez?

Brian Gutiérrez nació el 17 de junio de 2003 en Berwyn, Illinois, una ciudad ubicada en el área metropolitana de Chicago, en Estados Unidos.

Desde muy pequeño se desarrolló en el futbol de ese país y se integró a las categorías inferiores del Chicago Fire, institución con la que debutó profesionalmente en 2020.

Su calidad lo llevó a consolidarse como una de las jóvenes promesas de la MLS antes de emprender una nueva etapa en la Liga MX con Chivas.

¿Quiénes son los padres de Brian Gutiérrez?

Aunque nació en territorio estadounidense, Brian Gutiérrez tiene profundas raíces mexicanas. Sus padres son originarios de Jalisco, por lo que creció rodeado de las tradiciones y la cultura mexicana.

El propio jugador ha revelado en distintas ocasiones que su familia desempeñó un papel fundamental en su formación y que desde pequeño siguió de cerca al Guadalajara. Incluso, el cariño por el Rebaño Sagrado fue transmitido por su padre, quien es aficionado del club rojiblanco.

Gracias a esa conexión familiar con México, el futbolista decidió cambiar de representación internacional y vestir la camiseta de la Selección Mexicana, luego de haber pasado por categorías juveniles de Estados Unidos.

De Chicago a Chivas y la Selección Mexicana

Tras destacar con el Chicago Fire, Brian Gutiérrez dio el salto al Guadalajara, donde rápidamente comenzó a ganarse un lugar.

Sus actuaciones también llamaron la atención del cuerpo técnico del Tri, convirtiéndolo en una de las alternativas jóvenes con proyección en la Copa del Mundo de 2026.

Con apenas 22 años, el mediocampista mexicoamericano busca consolidarse tanto en Chivas como con la Selección Mexicana, mientras continúa escribiendo una historia marcada por sus raíces jaliscienses y el sueño de triunfar con el Tricolor.

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MSL