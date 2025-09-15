La Casa de los Famosos México 3: ¿A qué hora es la gala de hoy 15 de septiembre?

Este lunes 15 de septiembre sí habrá gala de La Casa de los Famosos México 3, el reality show que de lunes a viernes se transmite a través del canal 5 a partir de las 10:30 horas. Sin embargo, habrá un horario especial para no dejar de lado las Fiestas Patrias y el Grito de Independencia.

¿A qué hora es la gala del 15 de septiembre en LCDLF?

Como cada lunes, se llevará a cabo la gala de liderazgo, donde se definirá cuál de los participantes de La Casa de los Famosos México 3 obtendrá los importantes beneficios, marcando el rumbo de la semana.

Ahora, habrán unos pequeños cambios en los horarios habituales para que no te pierdas tampoco del Grito de Independencia, una de las celebraciones tradicionales de México.

En ese sentido, los horarios por este día son:

Pregala en ViX- 20:30 horas

Gala estelar en ViX y Canal 5- 21:00 horas

Postgala en ViX- 22:30 horas

De este modo, Diego de Erice y Odalys Velasco serán como cada semana, los encargados de conducir la gala del liderazgo esta semana, pero en un horario más temprano que por lo general y con una duración de hora y media.

Se espera que en esta gala conozcamos al nuevo líder de La Casa de los Famosos México 3, que se define semana tras semana. No se ha dicho si los participantes podrán disfrutar de las Fiestas Patrias este 15 de septiembre con la presentación de algún artista sorpresa o una cena tradicional.

Fue el pasado viernes que los habitantes disfrutaron de su Noche Mexicana, vestidos al estilo tradicional y disfrutando de las voces de Josi Cuen y Jorge Medina. La fiesta estuvo llena de momentos divertidos entre los participantes del programa que todavía estarán varias semanas más en asilamiento antes de que llegue el fin del reality show.