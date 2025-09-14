Aaron Mercury encuentra la comida que escondía Dalilah Polanco y ella reacciona | VIDEO

Dalilah Polanco se ha ganado el apodo de Lady Nutella en los últimos días después de que se viralizaron los videos en los que la pudimos ver mientras escondía la crema de avellanas y otros alimentos, lejos de la vista de sus compañeros.

Aaron Mercury encuentra la crema de avellana

Fue mientras Aaron Mercury y Elaine Haro se encontraban haciendo sus maletas por la eliminación de este domingo en La Casa de los Famosos México 3 que de pronto, abrió la maleta y encontró la crema. “Se pasan de lanza”, se quejó.

Días y días de hablar de Lady Nutella y a Áaron que es “el ofendido” 😭😆 le valió tres hectáreas de riata. 🤣🤣#LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMéxico #LCDLFMX3 pic.twitter.com/7inV2gB6GS — Julio Núñez (@julioamx) September 14, 2025

De este modo, el influencer se mostró sorprendido por haber encontrado la comida en el vestido, lo que dejaba ver que habían escondido el alimento. Sin embargo, su actitud dejó ver que se tomó la situación en broma, al grado en que mencionó que “le implantaron” el bote lleno.

Dalilah Polanco reacciona a que Aaron encontró la Nuetella

“Implantada en mi maleta”, dijo el famoso al respecto cuando se encontró a Dalilah, Guana y Shiky en el patio. Enseguida, ella preguntó “¿es la mía?" y él mencionó que la crema “está super llena” para después abrirla y mostrarla sellada.

De este modo, Aaron se quedó inquieto por saber quién había escondido la crema en su maleta y Dalilah incluso mencionó que pudo haber sido Mar Contreras quien escondiera la misma.

“Si yo la hubiera robado, mínimo agarraría una cucharada. Así que yo no fui, ustedes saben que yo no fui”, aseguró él antes de volver a poner la Nutella en la cocina.

Anteriormente, él se mostró algo molesto de tener que escarbar de un bote vacío de la crema, teniendo un bote completo que no encontraban. Después, Dalilah Polanco decidió bromear al esconderla con ayuda de Guana.

Al parecer, se habían perdido dos botes, pues una la dejó Facundo y el otro era un paquete nuevo. Si bien Aaron ya sospechaba que la habían escondido, Dalilah decidió no terminar la broma ahí, a pesar de que los participantes la estuvieron buscando.

