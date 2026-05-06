¿Dónde ver EN VIVO a BTS en Palacio Nacional en el Zócalo?

Los integrantes de BTS visitan el Palacio Nacional en el Zócalo para reunirse con la Presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que los fans ya están reunidos en la Plaza de la Constitución.

Desde que la mandataria anunció en la mañanera que recibiría al grupo de K-Pop, los fans no dudaron en ir al Zócalo para ver a sus ídolos desde el balcón de Palacio Nacional.

¿A qué hora saldrá BTS a saludar a sus fans en Palacio Nacional?

El gobierno de México anunció que los integrantes de BTS saldrán a saludar a sus fans alrededor de las 17:00 horas, es decir, a las 5:00 pm de este 6 de mayo.

BTS saludará a fans desde el Zócalo ı Foto: Especial

¿Dónde ver la transmisión en vivo de BTS en Palacio Nacional?

Para los fans que no puedan asistir al Zócalo a ver a los integrantes de BTS podrán verlo en redes sociales. Si bien el gobierno de México no anunció que tendría un enlace en vivo para ver a los chicos, los fans podrán ver la transmisión en vivo de Webcams de México que da justo frente a los balcones de Palacio Nacional.

Así se vive la emoción de BTS en el Zócalo

Los fans llegaron desde muy temprano al Zócalo para estar hasta adelante y ver a los chicos de BTS lo más cerca posible.

Los seguidores de la agrupación de K-Pop dejaron sus trabajos, la escuela y todas las actividades que tenían con tal de llegar a ver a los ídolos.

Mientras esperan bajo el intenso sol, se protegen con sombrillas, sin embargo, los bomberos de la CDMX llegaron con mangueras para refrescar al fandom y lanzarles agua.

▶️ #VIDEO | Debido a la intensa temperatura que se percibe en el centro de la capital y la aglomeración de personas frente a Palacio Nacional, bomberos de la Ciudad de México rocían agua a las fans de BTS para intentar refrescarlas.



📹: @yul_bonilla pic.twitter.com/ByXSmm5qGb — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 6, 2026

Para hacer más amena la espera han cantado algunos de los temas musicales de la banda para mantener la emoción y el ambiente listo para cuando salgan a saludar a sus fans.

Los shows de BTS serán los días 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP, en donde pondrán a bailar a todos sus seguidores con sus grandes éxitos después de una larga espera, pues cabe recordar que los artistas estuvieron fuera del ambiente artístico porque fueron a hacer su servicio militar, el cual es obligatorio en Corea del Sur.