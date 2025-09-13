André Jardine sale de ‘fiesta’ una noche antes del Clásico Nacional; ¿no le interesa el futuro del América?

El entrenador del Club América, André Jardine, fue captado en un concierto en la CDMX una noche antes de que se juegue el Clásico Nacional ante Chivas. Las fotos del brasileño en el concierto de Oasis circulan en redes sociales y han provocado división de opiniones por parte de los aficionados.

La presentación de Oasis en la Ciudad de México fue una fiesta y reunió a miles de aficionados, entre ellos el estratega de las Águilas, que se llevó de todo tipo de comentarios, ya que este concierto pasó tan solo una noche antes del duelo ante el Rebaño Sagrado.

André Jardine en el concierto de Oasis❤️ pic.twitter.com/F4x0hNIAqe — Roberto Haz (@tudimebeto) September 13, 2025

Aunque los que no son aficionados del América tomaron esta salida de Jardine como una muestra de desinterés por el partido de la Liga MX, los seguidores de las Águilas defendieron a su entrenador, señalando que tiene bien merecido ir a ver su banda favorita.

“Jajajaaja no concentro porque se fue al concierto , mi ídolo”, dice un fan en redes. “Jajajajaja bien merecido mi DT. En sus libros y en los míos, es más importante Oasis que las Chivas”, comenta otro seguidor azulcrema.

André Jardine y su pasión por Oasis

André Jardine es un gran aficionado de la banda inglesa, tanto que en su juventud era el cantante en un grupo tributo a Oasis en Brasil. Su pasión por la agrupación es tanta que nombró a su hijo Liam, en honor a Liam Gallagher, uno de los miembros fundadores.

“Tuve una banda de covers de Oasis. Yo cantaba. Cantaba mal, pero cantaba y Oasis es parte de mi vida. Mi hijo se llama Liam en homenaje a ellos, para homenajear esta parte que pocos conocen de mí. Pero hay este lado de André Jardine que ama Oasis, otras bandas de rock y de buena música”, comentó el entrenador en un entrevista con Claro Sports.

El Clásico Nacional entre América vs Chivas, de la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, inicia HOY 13 de septiembre a las 21:15 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Canal 5, TUDN y Vix Plus.

aar