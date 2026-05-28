Javier Aguirre quiere hacer un Mundial histórico con México; “está de pechito”

Faltan dos semanas para el inicio de la Copa del Mundo 2026 y el entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, habló sobre lo que espera en la primera ronda del certamen, dejando un comentario que ilusiona con una buena presentación de la escuadra nacional.

“Cuando vi el rol, el calendario, los partidos en casa dije: ‘Está de pechito para no dejarla ir’. Eso le estoy diciendo a mis jugadores, el jugar en casa no tiene precio, Inglaterra fue campeón en casa. Nunca más, desapareció, pero en casa Los Leones, a ver ganales en Wembley”, dijo el estratega del Tricolor.

Javier Aguirre sabe que jugar un Mundial en casa es una gran oportunidad de hacer historia y así lo comentó que en el “Poscass de Compas”, podcast de los exjugadores Cuauhtémoc Blanco, Isaac Terrazas y Germán Villa.

En las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR), en donde concentra la Selección Mexicana, el timonel se mostró optimista de cara a la fase de grupos del Mundial 2026, en donde los rivales de los azteca son Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia, pero asegura que no debe subestimar a nadie.

“Primero la “A” que es Sudáfrica, después iremos con Corea, que ya dijeron ustedes que están bien ‘perrones’ y luego República Checa y vamos a esperar. A ver qué nos depara el destino, yo sí tengo mucha fe en que la afición, el pueblo nos animan”, apuntó.

Javier Aguirre en conferencia previo al enfrentamiento ante Ghana. ı Foto: Mexsport

“No hay mejor experiencia que el Mundial en casa”, dice Javier Aguirre

Javier Aguirre ya sabe lo que es jugar una Copa del Mundo en casa, pues en 1986, cuando México recibió su segundo torneo de la FIFA, formó parte de la escuadra nacional. Para el Vasco jugar con el Tricolor en el 86′ es una experiencia que no se puede comparar con ninguna otra. Ese sentimiento trata de compartirlo con sus jugadores.

“No tengo mejor experiencia que el Mundial en mi casa. Y he vivido cosas, me han echado, he ganado, me ha pasado de todo, pero mi mayor experiencia fue el Mundial, cantar el himno nacional, mi gente, el Estadio Azteca vibrando, ya pasaron 40 años del Mundial y todavía me pongo nervioso”, explicó.

La Selección Mexicana sigue su preparación rumbo al Mundial de Norteamérica. Este sábado 30 de mayo tienen una de sus últimas pruebas amistosas. Enfrentan a Australia en Estados Unidos, en Pasadena, California.

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