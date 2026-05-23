Javier Aguirre termina con el sueño de estas estrellas y anuncia las primeras bajas para el Mundial 2026 (VIDEO)

Tras la victoria de la Selección Mexicana sobre Ghana en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, Javier Aguirre salió a conferencia de prensa después del compromiso y reveló una lista de seis jugadores que abandonarán la concentración del Tricolor este fin de semana.

Cada vez se acerca más el Mundial 2026 y el entrenador mexicano debe ir descartando algunos futbolistas para definir su lista de 26 jugadores para la Copa del Mundo de la FIFA, así que el estratega de México comentó que les agradeció “su tiempo, agradeciéndoles su sacrificio y de momento son estos seis los que abandonan”.

Javier Aguirre anuncia las primeras bajas de México para el Mundial 2026

Javier Aguirre terminó con el sueño mundialista de seis jugadores mexicanos y todos ellos de la Liga MX, uno de ellos es Isaías Violante del América que llegó a la concentración del Tricolor por la lesión de Jairo Torres.

Óscar García - León

Denzell García - Juárez

Luis Rey - Puebla

Eduardo Águila - Atlético de San Luis

Iker Fimbres - Monterrey

Isaías Violante - América

Ninguno de ellos tenía un lugar asegurado para el Mundial 2026, pues fueron llamados a la concentración de la Selección Mexicana para ser los famosos “sparrings” y este fin de semana abandonan el Centro de Alto Rendimiento para tener unas vacaciones antes de arrancar el Apertura 2026.

¡Victoria en Puebla, Incondicionales! 🤩



Derrotamos a Ghana en el comienzo de la #ÚltimaEscala de nuestra preparación a la gran cita.



¡Bien ahí, muchachos! 👏#SomosMéxico 🇲🇽 @ATTMx pic.twitter.com/RHKmR3Ooaf — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 23, 2026

México aún tiene dos partidos amistosos antes del Mundial 2026

El equipo de Javier Aguirre sigue invicto en este 2026 y, de cara al Mundial de la FIFA, tiene aún dos partidos amistosos pendientes para ajustar los últimos detalles antes del partido inaugural ante Sudáfrica en el Estadio Azteca.

El Tricolor se medirá ante Australia en Pasadena, California, el próximo 30 de mayo y el 4 de junio se verán las caras con Serbia en la cancha del Estadio Nemesio Diez de Toluca, dos sinodales que le darán experiencia a México antes de arrancar la fase de grupos del Mundial.

México se medirá ante Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia en la primera ronda de la Copa del Mundo, selecciones que podrían complicar al combinado nacional en su búsqueda de llegar a los dieciseisavos de final.

DCO