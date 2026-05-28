¿Qué le pasó a ‘Patón’ Bauza, qué enfermedad tiene?

El exfutbolista y exdirector técnico argentino, Edgardo “Patón” Bauza ha atravesado una etapa desde hace cinco años, pues fue diagnosticado con una enfermedad que ha cambiado su vida por completo.

El tema sobre la enfermedad de “Patón” resurgió luego de que algunos integrantes de Rosario Central visitaran al exdirector técnico del Canalla; Edgardo Bauza, en su domicilio antes de jugar contra el Independiente del Valle.

Los miembros del equipo argentino le llevaron la Copa Argentina, una plaqueta, una camiseta de central al exfutbolista, y un cuadro de su imagen, con la finalidad de dedicarle unas palabras, rendirle homenaje y compartir tiempo con él.

Compartir con vos siempre será especial, Patón pic.twitter.com/GGhJ3ipsc0 — Rosario Central (@RosarioCentral) May 27, 2026

En el video de poco menos de un minuto se pueden apreciar los momentos que los futbolistas del Rosario Central compartieron con Patón Bauza, quienes lo abrazaron y le mostraron los presentes que le llevaron a su casa.

En otro video se puede apreciar a Marco Ruben, quien le comparte a Edgardo “Patón” Bauza unas palabras en las que asegura que su figura les traía mucha tranquilidad durante los momentos más difíciles de la Copa, pues “sobretodo en esos momentos tan difíciles de tanta tensión estaba él, y sabíamos que por él íbamos a ganar.”

¿Qué le pasó a ‘Patón’ Bauza?

El campeón de la Copa Libertadores fue diagnosticado en 2021 con una enfermedad neurodegenerativa que le provocó shock al conocer el diagnóstico, pues se trata de demencia frontotemporal.

Esta enfermedad ha provocado que “Patón” Bauza no pueda comunicarse verbalmente, por lo que su familia lo ha estado acompañando desde que recibió el diagnóstico.

La esposa de Edgardo “Patón” Bauza participó en el documental titulado “La cima de la vida, el valor de la memoria”, un emotivo homenaje en el que se narra la vida y lucha del futbolista, y otras figuras reconocidas.

La demencia frontotemporal es un grupo de enfermedades del cerebro que afectan el lóbulo frontal y temporal del cerebro, que son las asociadas con la personalidad, conducta y lenguaje; de acuerdo con informacion de Mayo Clinic.

La demencia frontotemporal provoca que algunas partes de los lóbulos se encojan, derivando en diversos síntomas distintos en cada persona, como cambios en la personalidad, actuar de formar “socialmente inapropiadas”, ser emocionalmente impulsivas o indiferentes, y perder “la capacidad de usar el lenguaje correctamente.”

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