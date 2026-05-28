¿América tiene el reemplazo de Henry Martín? Los dos cracks que pueden regresar a Coapa

El Club América se encuentra planeando lo que será el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y saben que reforzar su plantilla es uno de los puntos a mejorar, por lo que en Coapa suena el nombre de dos grandes goleadores para apuntalar la delantera del equipo.

Luego de un decepcionante Clausura 2026, siendo eliminados por Pumas en la Liguilla, las Águilas buscarían mejorar su plantel, por lo que se dice que buscarían el retorno ya sea de Raúl Alonso Jiménez o de Federico Viñas, dos exjugadores azulcremas.

De acuerdo a medios nacionales, el América busca regresar a Raúl Jiménez, quien actualmente milita en el Fulham de la Premier League y es elemento de la Selección Mexicana. Pero el delantero no contemplaría su retorno a la Liga MX tan pronto.

Sin embargo, Raúl Jiménez no sería la única opción y en caso que el Lobo Mexicano no quiera regresar tan pronto, se dice que la directiva del América planea traer de regreso a Federico Viñas, delantero que ha tenido un resurgir en España con el Real Oviedo, aunque su carta pertenece a Grupo Pachuca.

En el Torneo Clausura 2026 la delantera fue un dolor de cabeza para las Águilas de André Jardine, pues las constantes lesiones de Henry Martín provocaron que el ataque se confiara en La Pantera Zuñiga y en el juvenil Pato Salas. Ante una posible salida de La Bomba, se dice que los de Coapa reforzarán su ofensiva.

América tiene primera baja oficial

El América dio a conocer de manera oficial que Paulo Victor, auxiliar técnico de André Jardine, dejó de formar parte de la institución azulcrema, lo que significa la primera baja del conjunto capitalino de cara al Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Por medio de un mensaje en sus redes sociales, las Águilas le dieron las gracias al brasileño, quien formaba parte del cuerpo técnico del equipo desde el Apertura 2023, precisamente cuando André Jardine asumió el timón.

“Paulo Víctor, estamos más que agradecidos por el tiempo que portaste nuestros colores con orgullo, los logros que conseguimos y todos los triunfos que sumamos. Fuiste, eres y serás siempre águila. Te deseamos el mayor de los éxitos en tus futuros proyectos. ¡Gracias por tanto!“, fue el mensaje con el que el América despidió a Paulo Victor.

El brasileño Paulo Victor dejó de ser auxiliar técnico del América debido a que regresará a su natal Brasil para tomar las riendas de las selecciones menores de la Verdeamarela. El sudamericano pone fin a una etapa de tres años con las Águilas, donde fue una pieza fundamental para André Jardine, pues juntos hicieron de los azulcremas un equipo de época desde su llegada con la consecución del tricampeonato de la Liga MX.

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