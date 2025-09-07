Buffalo Bills le dan la vuelta al marcador para vencer a los Baltimore Ravens en el primer Sunday Night Football

Llegó el primer domingo del año lleno de partidos de la National Football League y, para disfrutar de mejor manera la jornada, el primer Sunday Night Football de la temporada 2025 fue entre los Buffalo Bills y los Baltimore Ravens, un encuentro que terminó con la victoria para los visitantes por un marcador de 41-40.

El equipo comandado por Josh Allen inició con el pie derecho el encuentro, pues cuatro minutos después de la patada de salida consiguieron su primera anotación de la campaña gracias a las manos seguras de Dalton Kincaid.

Sin embargo, la franquicia que tiene a Lamar Jackson como mariscal de campo quería vengarse de los Bills por lo ocurrido en los playoffs de la campaña pasada, donde los locales se llevaron la victoria 27-25 para avanzar al partido por el Campeonato de la Conferencia Americana, una misión fallida.

Llegó el segundo cuarto en el Highmark Stadium y fue el más productivo para el equipo visitante, pues lograron darle la vuelta al marcador con dos touchdowns, dos puntos extra y un gol de campo, además de que Lamar Jackson sigue demostrando su calidad para correr con el balón y logró su primera anotación de la campaña.

Gracias a un gol de campo por parte de Matt Prater con un segundo en el reloj, los Bills lograron ponerse 13-20 antes de irse al vestidor, para pelear por el empate en el tercer episodio de esta batalla.

La franquicia dirigida por Sean McDermott, sufrió cuando los Baltimore Ravens aprovecharon sus oportunidades a la ofensiva y, después del medio tiempo, consiguieron tres anotaciones más para complicarle el panorama a los Bills.

THE BUFFALO BILLS WIN. WHAT A COMEBACK. pic.twitter.com/eBLU73cBXz — NFL (@NFL) September 8, 2025

Pero eso no le impediría a Josh Allen y compañía intentar igualar condiciones, pues en el tercer cuarto solo consiguieron una anotación, pero en el último episodio lograron dos touchdowns y con tres minutos en el reloj consiguieron sacarle el ovoide de las manos a los Ravens para recuperarlo y sumar seis puntos más a su causa.

Al final, lograron parar a los visitantes en sus tres primeras oportunidades para que despejaran el balón y con tres minutos en el cronómetro ir en busca de la victoria, Josh Allen consiguió acercar a su equipo hasta la yarda 11 para que Matt Prater anotará el gol de campo y darle la vuelta al tablero para darle la primera victoria a su equipo.

Los números de Lamar Jackson en su debut fueron 14 pases completos, 210 yardas y dos anotaciones; por su parte, Josh Allen, de 46 intentos de pase logró 33, consiguió 394 yardas y dos touchdowns.

Mientras que uno de los mejores jugadores del encuentro fue Derrick Henry, quien realizó 18 acarreos, corrió 169 yardas y llegó a la zona prometida en dos ocasiones, a pesar de la derrota. El siguiente partido de los Bills será ante los Jets y los Ravens se medirán ante los Browns en la Semana 2 de la NFL; ambas franquicias tendrán su primer juego divisional de la campaña.

